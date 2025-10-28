الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن راشد: مدارسنا اليوم هي مستقبلنا غداً

محمد بن راشد: مدارسنا اليوم هي مستقبلنا غداً
28 أكتوبر 2025 17:40

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أثناء زيارة مجمع زايد التعليمي في الورقاء اليوم، أن مدارسنا اليوم هي مستقبلنا غداً.. وطلابنا اليوم هم قادة مسيرتنا خلال سنوات قليلة.
وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أثناء زيارة مجمع زايد التعليمي في الورقاء اليوم .. مدرسة حكومية تلخص التطوير الذي تشهده العملية التعليمية والتربوية .. حيث الهوية الوطنية جزء من اليوم الدراسي .. والأنشطة الرياضية جزء من جودة حياة الطلاب .. وشرح الحياة الاقتصادية جزء من المناهج اللاصفية .. والإبداع في القراءة والكتابة والفنون جزء من بناء شخصية طلابنا .. وفهم رؤية الإمارات وتوجهاتها جزء من أدوات التدريس اليومية .. متابعة الشيخ عبدالله بن زايد والشيخة مريم بنت محمد بن زايد بدأت في إحداث تحول إيجابي كبير في ملف التعليم.. تحول نتفاءل بنتائجه خلال السنوات القادمة بإذن الله .. مدارسنا اليوم هي مستقبلنا غداً .. وطلابنا اليوم هم قادة مسيرتنا خلال سنوات قليلة .. ورأينا اليوم بحمدالله ما يسرنا ويسعدنا .. وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد».



المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
مجمع زايد التعليمي
دبي
الورقاء
التعليم
المدارس
