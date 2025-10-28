الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن محمد: مستمرون في دعم الكفاءات الوطنية

حمدان بن محمد: مستمرون في دعم الكفاءات الوطنية
28 أكتوبر 2025 18:52

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الاثنين، حفل تخريج منتسبي الدورة الثانية من برنامج القيادة والتصميم، الذي ضمّ 38 منتسباً من القطاعين الحكومي والخاص.
وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «شهدتُ مساء اليوم حفل تخريج منتسبي الدورة الثانية من برنامج القيادة والتصميم، الذي ضمّ 38 منتسباً من القطاعين الحكومي والخاص، شاركوا على مدى 14 أسبوعاً في برنامج تدريبي شامل بإشراف مؤسسة دبي للمستقبل... مستمرون في دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها عبر برامج متخصصة في القطاعات الحيوية، فعليهم الرهان لتبقى دبي الأكثر ابتكاراً وإبداعاً على مستوى العالم.. وسيبقى شبابنا في قلب كل فكرة، وكل برنامج، وكل إنجاز».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
دبي
مؤسسة دبي للمستقبل
