علوم الدار

«الإمارات للبيئة» تختتم ورش العمل الطلابية الـ25

المبادرة تسعى إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة (من المصدر)
29 أكتوبر 2025 02:27

دبي (الاتحاد)

اختتمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة بنجاح الدورة الخامسة والعشرين من ورش العمل الطلابية، التي عُقدت افتراضياً من 20 إلى 22 أكتوبر 2025، تحت عنوان «مفارقة الاختيار: حماية الحاضر، بناء المستقبل».
وفي إطار احتفالها باليوبيل الفضي، جمعت هذه الورشة أكثر من 400 طالب وطالبة من 73 مدرسة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وذلك في سلسلة من الجلسات التفاعلية التي استمرت ثلاثة أيام، وركّزت على الاستدامة، وصُممت لتثقيف وتمكين وإلهام شباب الدولة نحو العمل البيئي المسؤول.
وقالت حبيبة المرعشي، المؤسس المشارك ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة: «تفخر مجموعة عمل الإمارات للبيئة بتكوين قادة المستقبل الواعين بيئياً من خلال هذه المنصة التحويلية. على مدار الخمسة والعشرين عاماً الماضية، غرست هذه المبادرة شعوراً عميقاً بالهدف والمسؤولية والابتكار في شبابنا. وبينما نتطلع إلى المستقبل، تبقى حقيقة واحدة واضحة -الاستثمار في العقول الشابة يحقق أكبر عائد، ويدفع عجلة التقدم البيئي والمجتمعي المستدام. وهذا البرنامج ليس مجرد مبادرة لمجموعة عمل الإمارات للبيئة، بل هو إرث وطني، يترك بصمة لا تُمحى على المشهد التعليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعزّز رحلتنا المشتركة نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة».
وقالت: منذ انطلاقها عام 2001، نظمت مجموعة الإمارات للبيئة ورش العمل الطلابية السنوية لإشراك طلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية من المدارس الحكومية والخاصة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث تسعى المبادرة إلى تعزيز الوعي البيئي، وترسيخ المواطنة المسؤولة، وتشجيع العمل المناخي الاستباقي بين المتعلمين الشباب.

مجموعة عمل الإمارات للبيئة
الإمارات
