الأربعاء 29 أكتوبر 2025
علوم الدار

«جامعة الإمارات» تستضيف اللقاء الثالث لبرنامج «تصفير البيروقراطية»

جانب من فعاليات اللقاء (من المصدر)
29 أكتوبر 2025 02:27

أبوظبي (وام)

استضافت جامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس الأول في أبوظبي، اللقاء الدوري الثالث للمرحلة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية»، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ونُخبة من القيادات الحكومية والمسؤولين والخبراء من مختلف الجهات الاتحادية، ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الكفاءة الإدارية وتطوير الأداء المؤسسي نحو حكومة أكثر مرونةً وفاعلية.
وأكد الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة، أن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية تمثّل انتقالاً من وضع حلول للتحديات إلى بناء منظومات عملٍ مرنة ومتكاملة تستشرف المستقبل وتواكب تحدياته.
وأشار إلى أن الجامعة تُسهم بدور فاعل في دعم هذه المسيرة الوطنية من خلال إعداد القيادات الحكومية المستقبلية، ودعم مشاريع التطوير الإداري والحوكمة الذكية، وتقديم البحوث التطبيقية التي تُسهم في تطوير نماذج مبتكرة للإدارة العامة.
من جهته، أكد المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أن اللقاء الذي نظّمته جامعة الإمارات يأتي ضمن الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في خدمة الناس والتطوير المستمر لتسهيل حياتهم.
وقال: إنّ برنامج تصفير البيروقراطية في حكومة دولة الإمارات يمثّل مشروعاً وطنياً رائداً يهدف إلى بناء خدمات حكومية أكثر بساطةً وسرعةً وتأثيراً.
اختتم اللقاء بجلسة حوارية تفاعلية مع طلبة جامعة الإمارات، حيث أعربوا عن تطلّعهم إلى دعم ثقافة الابتكار الحكومي، ودور ذوي الهمم وخريجي الجامعة في تطوير الأداء المؤسسي.

تصفير البيروقراطية
الإمارات
البيروقراطية
الإجراءات البيروقراطية
جامعة الإمارات
أحمد الرئيسي
محمد بن طليعة
