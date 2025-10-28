منافسات جائزة الإمارات الدولية للقرآن تنطلق أول نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم، عن بدء انطلاق منافسات جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم، التي تنظِّمها الهيئة وتشمل خمس فئاتٍ رئيسةٍ على المستوى الدولي والمحلي، أول شهر نوفمبر المقبل، بمشاركةٍ واسعةٍ من أطياف المجتمع.

واطّلع معاليه، خلال زيارته مقرّ الجائزة في أبوظبي، على الاستعدادات لبدء التصفيات التمهيدية لفرع الجائزة المحلي «جائزة المركز الأول المحلي في القرآن الكريم»، الذي يتضمن تسعة فروعٍ رئيسةٍ تستهدف مختلف شرائح المجتمع والفئات العمرية، وتشمل مجالاتٍ متعددةً من الحفظ والتلاوة والأداء، يتنافس فيها المواطنون والمقيمون من مراكز الهيئة والمراكز الخارجية وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والعمالة المساعدة ومعلمو القرآن ومشرفو التحفيظ، حسب استيفاء معايير شروط كل فرع.

كما اطّلع معاليه، خلال لقائه المسؤولين عن الجائزة، على المنجزات وآلية سير العمل وفق الجداول الزمنية لتصفيات الجائزة، موجِّهاً بضرورة مضاعفة الجهود، والحرص على الأداء المتميز بصورةٍ إبداعيةٍ مبتكرة، مؤكداً ضرورة الارتقاء وفق رؤية وأساليب متطورة تلبّي التطلعات وتعكس مكانة الدولة وإنجازاتها في تعليم كتاب الله وتكريم حفظته.

وشهدت الجائزة نقلةً نوعيةً في رؤيتها ورسالتها، اتسع فيها نطاقها لتصبح منبراً قرآنياً عالمياً ينطلق من دولة الإمارات إلى آفاق العالم، مُجسِّدةً رسالةً حضاريةً رائدة في خدمة القرآن الكريم وعلومه.

وتشمل الجائزة خمس فئاتٍ تنافسية، الفئة الأولى وفيها أوائل القراء في المسابقات القرآنية الدولية داخل الدولة وخارجها، والفئة الثانية تضم أوائل الفائزين في المسابقة المحلية لجائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم، والفئة الثالثة الشخصية القرآنية التي يتم فيها تكريم الشخصيات ذات الإسهامات المؤثرة في خدمة القرآن الكريم وعلومه على المستوى الدولي، والفئة الرابعة قارئ الإمارات، التي تدعم مسيرة القراء المحليين، والفئة الخامسة المؤسسات الحكومية التي تُعنى بالقرآن الكريم داخل الدولة وخارجها.