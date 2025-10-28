قادة المدن العربية يناقشون رؤية لمستقبل حضري مستدام

دبي (الاتحاد)



عقد قادة مدن ورؤساء بلديات أكثر من 30 مدينة من أنحاء العالم العربي اجتماعاً موسعاً في مدينة إكسبو دبي، ناقش وضع رؤية مشتركة لمستقبل حضري عربي مستدام ومزدهر.

وأكد المشاركون في الحدث على المسؤولية الجماعية لقادة المدن عبر التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك تحديات النمو السريع، وتوظيف الشباب والمرونة الحضرية في مواجهة تغير المناخ.

حضر الاجتماع، الذي عقد ضمن فعاليات القمة العالمية للمدن، كل من معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة.

تعد الجهود العربية المشتركة، المرتكزة إلى الروابط الثقافية والتاريخية العميقة، حجر الزاوية في استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء شراكات استراتيجية مع الدول والمدن العربية. وناقش رؤساء البلديات وقادة المدن العرب كيف تقدم مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي اتسمت بقيادة ذات رؤية ثاقبة وحوكمة مركزة على النتائج، نموذجاً يحتذى به للتحول الحضري والتنمية، وهو نموذج يمكن تطبيقه في المنطقة بأكملها.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية مواجهة التحديات بشكل جماعي عبر تبادل المعارف والخبرات، حيث تمتلك كل مدينة عربية، بغض النظر عن مرحلتها التنموية الحالية، رؤى فريدة يمكن أن تسهم في مسيرة التنمية المشتركة للعالم العربي.

وتقوم المدن العربية بدور أساسي في المشهد الحضري العالمي، وتوفر لها القمة منصة للعمل المشترك والتواصل مع المدن من جميع أنحاء العالم لتعزيز حضورها الدولي. ويشارك قادة المدن العرب إلى جانب مئات من قادة المدن من مختلف أنحاء العالم في قمة المدن العالمية التي تستمر ثلاثة أيام، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

تعد هذه القمة واحدة من أكبر وأكثر التجمعات تنوعاً في العالم لرؤساء البلديات وقادة المدن وقطاع الأعمال. وهي منصة عالمية لمناقشة التحديات الحضرية، وكيف يمكن للمدن أن تواكب التوسع الحضري السريع، وأن تبني مستقبلاً أكثر ملاءمة للعيش وكفاءة ومرونة.



تعزيز الابتكار

أكد المشاركون في قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ 2025 لرؤساء البلديات، التي تُقام من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري في مدينة إكسبو دبي، أهمية الحدث العالمي منصة لتبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل المدن والتنمية المستدامة، مشيدين بالتطور الحضري والاقتصادي الذي تشهده دبي ودورها في تعزيز الابتكار والاستدامة على المستوى العالمي.

وقال بيونغ مان كيم، نائب العمدة لشؤون السياسة في حكومة سيول العاصمة، إنه يشعر بالفخر والامتنان لتمثيل بلاده والمشاركة في منتدى قادة المدن العالمية، مؤكداً أن «العالم يشهد تغيّرات سريعة تشمل التحول الرقمي وتغير المناخ، ومن هذا المنطلق يجمع هذا المنتدى قادة المدن لمناقشة الاتجاهات الجديدة، وهو أمر ذو أهمية كبيرة». وأعرب عن ثقته بأن المنتدى سينتج حلولاً عملية ورؤى مستقبلية للمدن العالمية، معتبراً أن «تكاتف جهود سيول ودبي سيحقق مزيداً من التقدم والنمو المشترك».

من جانبه، أكد سام أتول، رئيس بلدية مدينة ليرا في أوغندا، أن القمة شكّلت منصة متميزة للتواصل وتبادل الخبرات مع قادة المدن من مختلف أنحاء العالم، مشيداً بالتطور المتسارع الذي تشهده دبي في مجالات الابتكار والاستدامة الحضرية.

وأكد إدوارد ويلسون، أحد المشاركين من مدينة بريسبان الأسترالية، أن مشاركته في القمة تمثل فرصة ثمينة للتعبير عن تطلعات الشباب والمساهمة في صياغة حلول تسهم في بناء مستقبل أفضل للمجتمعات محلياً ودولياً.



رقمنة الحياة

نظمت «دبي الرقمية» سلسلة ورش عمل متخصصة بعنوان «رقمنة الحياة»؛ وذلك ضمن فعاليات قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ. واستعرضت الورشة الأولى بعنوان «وكلاء المستقبل»، التي افتتحتها الدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية في مؤسسة حكومة دبي الرقمية، مفهوم وكلاء الذكاء الاصطناعي، ودورهم في إعادة تعريف الخدمات الرقمية، بما يتناسب مع متطلبات المدن الذكية.