أبوظبي تعزز حضورها عالمياً في مشاريع البنية التحتية

سنغافورة (وام)

أكد المهندس ميسرة محمود عيد، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، نجاح الجولة الترويجية العالمية لقمة أبوظبي للبنية التحتية من سنغافورة إلى مدينة شنغهاي في جمهورية الصين الشعبية. وقال، على هامش الجولة الترويجية العالمية لقمة أبوظبي للبنية التحتية، إن اختيار سنغافورة كأولى محطات الجولة يأتي نظراً لما تمثله من نموذج عالمي في التطوير الحضري الذكي وإدارة المدن الحديثة، مؤكداً حرص المركز على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع كبريات الشركات العالمية العاملة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والتكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف أن المركز يهدف إلى زيادة الحملات الترويجية لقمة أبوظبي للبنية التحتية خلال العام المقبل في أسواق عالمية متعددة، حيث يجري حالياً تحضير جولات جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً، وذلك في إطار المساعي لتعزيز حضور أبوظبي في الأسواق العالمية المتخصصة في مشاريع البنية التحتية.

ولفت مدير عام المركز إلى أن الوفد المشارك قدم خلال القمة في سنغافورة، عرضاً متكاملاً حول الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، مؤكداً جاهزية أبوظبي لاستقبال الاستثمارات الجديدة، وتسهيل دخول الشركات العالمية إلى السوق المحلي، بما يسهم في دعم خطط التنمية الحضرية والمشاريع الاستراتيجية في الإمارة.

وأشار إلى توقيع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 22 مليار درهم خلال العام الجاري، موضحاً أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية أبوظبي لتسريع تطوير البنية التحتية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وأن إجمالي عدد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص قيد التطوير يبلغ حالياً أكثر من 600 مشروع. وقال إن المركز يتعاون كذلك مع مكتب أبوظبي للاستثمار، لتسهيل الإجراءات وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

وفيما يتعلق بمستجدات «خريطة طريق المشاريع الرأسمالية للفترة 2025-2029»، أكد عيد، استعداد المركز لإطلاق المرحلة الأولى من المنصة المتكاملة لإدارة المشاريع الرأسمالية على مستوى إمارة أبوظبي خلال عام 2026، لتكون منصة موحدة للقطاعين العام والخاص، تسهم في تعزيز كفاءة إدارة المشاريع، وتحسين جودة الإنفاق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تنفيذ الخطة الخمسية ويعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً في تطوير البنية التحتية المستدامة.

وتقام الجولات الترويجية لقمة أبوظبي للبنية التحتية 2025 بالشراكة مع دائرة البلديات والنقل بصفتها الشريك الحكومي، ومكتب أبوظبي للاستثمار بصفته شريك المنظومة، وتجمع نخبة من المقاولين والاستشاريين والمعماريين والمطورين ومزودي التكنولوجيا لبحث فرص الاستثمار المشترك، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوقيع مذكرات تفاهم لترسيخ التعاون طويل الأمد. وتتضمن كل جولة من الجولات الترويجية مؤتمراً استراتيجياً يقام على مدار يوم واحد، تتبعه زيارات ميدانية، واجتماعات أعمال ثنائية.