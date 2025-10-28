«التحديات الأسرية» في محاضرة بدبي

دبي (الاتحاد)

تستعد دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتنظيم محاضرة توعوية بعنوان «التحديات الأسرية في العلاقة الزوجية»، ضمن برنامجها الأُسري «نبض الأسرة»، يقدّمها الدكتور عبدالله موسى البلوشي، وذلك غداً الخميس عن بُعد.

تتناول المحاضرة مجموعةً من المحاور الهادفة إلى تعزيز التفاهم والتواصل بين الزوجين، من أبرزها: الواجب والمستحب في التعامل بين الزوجين، وطُرق التعامل مع الخلافات الزوجية بين الواقع والتطبيق العملي، وأسباب تصدّع العلاقة الزوجية، والحلول الذكية للخلافات الزوجية، وكيفية تحقيق التوازن بين الوظيفة والحياة الزوجية، إلى جانب توجيهات مستمدة من الكتاب والسنة للزوجين.

وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة من الفعاليات التوعوية التي تنفّذها الدائرة لتحقيق رؤيتها في تعزيز القيم الإسلامية الأصيلة في المجتمع الإماراتي، ودعم الأهداف الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ التلاحم الأسري، وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع متوازن ومستقر.