الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التحديات الأسرية» في محاضرة بدبي

مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
29 أكتوبر 2025 02:27

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رودريغو باز بيريرا بفوزه في الانتخابات الرئاسية
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية

تستعد دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتنظيم محاضرة توعوية بعنوان «التحديات الأسرية في العلاقة الزوجية»، ضمن برنامجها الأُسري «نبض الأسرة»، يقدّمها الدكتور عبدالله موسى البلوشي، وذلك غداً الخميس عن بُعد.
تتناول المحاضرة مجموعةً من المحاور الهادفة إلى تعزيز التفاهم والتواصل بين الزوجين، من أبرزها: الواجب والمستحب في التعامل بين الزوجين، وطُرق التعامل مع الخلافات الزوجية بين الواقع والتطبيق العملي، وأسباب تصدّع العلاقة الزوجية، والحلول الذكية للخلافات الزوجية، وكيفية تحقيق التوازن بين الوظيفة والحياة الزوجية، إلى جانب توجيهات مستمدة من الكتاب والسنة للزوجين.
وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة من الفعاليات التوعوية التي تنفّذها الدائرة لتحقيق رؤيتها في تعزيز القيم الإسلامية الأصيلة في المجتمع الإماراتي، ودعم الأهداف الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ التلاحم الأسري، وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع متوازن ومستقر.

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
دبي
الإمارات
العلاقة الزوجية
العلاقات الزوجية
آخر الأخبار
جوارديولا يترقب عودة مرموش
الرياضة
جوارديولا يترقب عودة مرموش
اليوم 13:50
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
الرياضة
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
اليوم 13:46
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
اليوم 13:38
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
الرياضة
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
اليوم 13:18
محمد بن راشد يطلق منظومة الإمارات للتطوع والمشاركة المجتمعية
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق منظومة الإمارات للتطوع والمشاركة المجتمعية
اليوم 13:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©