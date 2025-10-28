الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«إعلاميو المستقبل» لإعداد جيل يواكب صناعة الإعلام الذكي

«إعلاميو المستقبل» لإعداد جيل يواكب صناعة الإعلام الذكي
29 أكتوبر 2025 02:27

دبي (وام)

أعلنت جمعية الصحفيين الإماراتية، بالتعاون مع المركز الاستراتيجي الدولي للتعليم والإعلام، إطلاق مبادرة «إعلاميو المستقبل»، الهادفة إلى إعداد جيل جديد من الكوادر الإعلامية المتخصصة، القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الإعلام الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقالت فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، إن المبادرة تأتي ضمن جهود الجمعية لتمكين الشباب وتأهيل كوادر إعلامية مواكبة للعصر الرقمي، مؤكدة أنها تسهم في بناء إعلام وطني قادر على التعبير عن إنجازات الدولة وتعزيز حضورها الإقليمي والعالمي.
من جانبها، أوضحت الدكتورة سوزان القليني، رئيسة المركز الاستراتيجي الدولي للتعليم والإعلام، أن مبادرة «إعلاميو المستقبل» تمثل نموذجاً حديثاً للتأهيل الإعلامي يدمج بين المعرفة والمهارة والتكنولوجيا، ويهدف إلى إعداد جيل قادر على رسم وصناعة مستقبل الإعلام، والحفاظ على الريادة الإعلامية لدولة الإمارات.
ولفتت إلى أن المبادرة تستهدف العاملين في مجالات الاتصال الحكومي والعلاقات العامة والمراسم، إلى جانب الإعلاميين والصحفيين وصنّاع المحتوى والمؤثرين وطلاب كليات الإعلام، بما يسهم في رفع كفاءتهم وتزويدهم بأحدث مهارات الإعلام العصري القائم على المصداقية والابتكار.

الإعلام الرقمي
تتضمن محاور التدريب موضوعات متعددة تشمل التحول الرقمي في الإعلام، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنتاج المحتوى متعدد المنصات، وأخلاقيات الإعلام الرقمي، والإعلام التأثيري وصناعة الرأي العام، وإعلام الأزمات والكوارث، إلى جانب برامج محاكاة وتجارب افتراضية مبتكرة بالتعاون مع مؤسسات تكنولوجية عالمية ومنصات تواصل اجتماعي.

الإعلام الذكي
الإمارات
فضيلة المعيني
جمعية الصحفيين
جمعية الصحفيين الإماراتية
جمعية الصحفيين الإماراتيين
