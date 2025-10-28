الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الموارد البشرية» توفِّر خدمة تقسيط الرسوم والغرامات عبر 8 بنوك

مبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين (من المصدر)
29 أكتوبر 2025 02:31

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رودريغو باز بيريرا بفوزه في الانتخابات الرئاسية
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إتاحة خدمة تقسيط رسوم خدمات الوزارة والغرامات الإدارية، عبر 8 بنوك ومصارف معتمدة، بهدف توفير تجربة دفع مرنة وميسّرة لتخفيف العبء المالي عن المتعاملين وتحسين تجربتهم، مشيرة إلى أن هذا الخيار متاح للمتعاملين من أصحاب البطاقات الائتمانية التابعة لهذه البنوك. 
وتضم قائمة هذه البنوك، بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي، والحد الأدنى للتقسيط فيهما 1000 درهم، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، والبنك التجاري الدولي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، والحد الأدنى للتقسيط في كل واحد منها هو 500 درهم. 
وتأتي المبادرة ضمن خطط الوزارة لتبنّي حلول مالية مُبتكَرة تواكب التطورات التكنولوجية وتحقّق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، كما تأتي في إطار حرص الوزارة على حصول المتعاملين على مرونة مالية أكبر وتوفير الراحة لهم من خلال تقديم خيارات سهلة للدفع.
وتوفِّر خطة «السداد الميسر» تقسيط رسوم خدمات الوزارة لحاملي البطاقات الائتمانية الصادرة من البنوك والمصارف، على دفعات ميسّرة، حيث تُطبق الشروط والأحكام المعمول بها في البنوك، ما يُسهم في تعزيز السعادة والإيجابية للمتعاملين ويرفع معدلات رضاهم. 
ويمكن لحامل البطاقة الاتصال مباشرة بمركز الاتصال أو القنوات المتوفرة لدى البنك لتقديم طلب للمشاركة في خطة السداد الميسّرة.
وتهدف «خطة السداد الميسر» إلى تمكين المتعاملين من إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة أكبر، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة والرفاه العام في المجتمع، وتُسلّط الضوء على التزام الوزارة بتحسين جودة حياة المتعاملين، كما تُسهم الخدمة في تحقيق تجربة إيجابية عند التفاعل مع مختلف خدمات الوزارة. 
وتؤدي هذه المبادرة إلى إنشاء بيئة تفاعلية مرنة تلبّي احتياجات المتعاملين بكفاءة وفعالية، وتقديم خدمات مثل «خطة السداد الميسر»، مما يُعزّز استمرار وزارة الموارد البشرية والتوطين جهة حكومية اتحادية رائدة في تحسين وتسهيل إجراءات الدفع المالية، مما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.
وهذه المبادرة، تُجسِّد واحداً من معايير الكفاءة في الخدمات الحكومية، وتفتح الباب أمام تجارب مالية أكثر سلاسة وراحة، وتشير إلى مستقبل لا تشكّل التعاملات المالية الحكومية عبئاً فيه، بل تكون جزءاً من حلول تدعم تطلعات ورفاهية المتعاملين. وتفتح «خطة السداد الميسر»، نافذة جديدة نحو خدمات أكثر سهولة، تجمع الابتكار بالخدمة الحكومية لتقديم تجربة إيجابية خالية من التعقيدات ومليئة بالرضا والسعادة.
وأشارت الوزارة إلى أنها توفر لمتعامليها إمكانية تقسيط رسوم خدمات الوزارة بطريقة تناسب التزاماتهم المالية الخاصة، انطلاقاً من رؤيتها بأن التحول نحو حلول مالية ميسّرة وابتكار الحلول التي تلبي احتياجات المتعاملين يمكن أن يُحدث فرقاً في حياتهم؛ ولذلك فإن الوزارة ملتزمة بجعل كل تفاعل مع المتعاملين أكثر بساطة وفعالية.

وزارة الموارد البشرية والتوطين
الإمارات
تقسيط الرسوم والغرامات
آخر الأخبار
جوارديولا يترقب عودة مرموش
الرياضة
جوارديولا يترقب عودة مرموش
اليوم 13:50
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
الرياضة
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
اليوم 13:46
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
اليوم 13:38
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
الرياضة
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
اليوم 13:18
محمد بن راشد يطلق منظومة الإمارات للتطوع والمشاركة المجتمعية
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق منظومة الإمارات للتطوع والمشاركة المجتمعية
اليوم 13:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©