أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الشرقي يستقبل سفراء هولندا وإسبانيا والبيرو

محمد الشرقي يستقبل سفراء هولندا وإسبانيا والبيرو
28 أكتوبر 2025 23:06

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري، كلًا على حدة، سعادة خيرارد بول ماري هوبير شتيفس سفير مملكة هولندا لدى الدولة وسعادة إميليو بين جودوس، سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة وسعادة ألبرتو أليخاندرو فارخي سفير جمهورية البيرو لدى الدولة.

ورحب سموه بالضيوف متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم.
وجرى خلال اللقاءات تبادل الحديث حول مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشاد السفراء بالتطور الكبير الذي تشهده إمارة الفجيرة ودولة الإمارات على الأصعدة كافة.
حضر اللقاءات سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

