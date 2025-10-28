الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

قرقاش: المسار السياسي سبيل إنهاء الحرب في السودان

تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في السودان (أرشيفية)
29 أكتوبر 2025 02:31

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن خسارة الجيش السوداني السيطرة على مدينة الفاشر تستوجب «التعقّل والواقعية»، والقناعة بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في السودان. 
وقال معاليه في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «خسارة الجيش السوداني لمدينة الفاشر بعد حصار طويل تمثل محطة تستوجب التعقّل والواقعية، وإدراك أن المسار السياسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الحرب الأهلية».
وأضاف: «بيان الرباعية وخريطة الطريق يشكّلان الإطار المدعوم دولياً لاستعادة الاستقرار، والوضع الإنساني الحرج لا يحتمل المزيد من التصعيد».
وكانت الإمارات وجهت، في بيان سابق، مع دخول الحرب المدمرة في السودان عامها الثالث، نداءً عاجلاً من أجل السلام في هذا البلد الشقيق، مشددة على ضرورة «صمت المدافع»، ودعت إلى وقف فوري، ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، والانضمام إلى طاولة المفاوضات بنوايا حسنة وصادقة، فلا حلّ عسكرياً لهذا الصراع إلا عبر التوصل إلى حل سياسي يعكس إرادة الشعب السوداني.
وأمس الأول، سيطرت قوات الدعم السريع على الفاشر، آخر مدينة رئيسة في إقليم دارفور الغربي كانت لا تزال تحت سيطرة الجيش. وقال الجيش إنه انسحب من المدينة، التي يقطنها نحو 300 ألف شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. 
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أمس، إن الوزير بدر عبد العاطي أكد خلال اتصال هاتفي مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية على أهمية التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان.
وأضاف البيان أن الجانبين أكدا ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، بما يصون مقدرات الشعب السوداني، ويحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار.
من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي، أمس، عن «قلقه العميق» من تصاعد الأحداث في مدينة الفاشر، داعياً «كل الأطراف إلى التهدئة». 
في غضون ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، إلى إجراء محادثات فورية لإنهاء القتال في السودان بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر. 
وحث جوتيريش القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، على التواصل مع مبعوثه الخاص إلى السودان رمطان لعمامرة من دون تأخير، واتخاذ خطوات سريعة وملموسة نحو تسوية تفاوضية، وفق ما جاء في بيان للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك. 
وقال دوجاريك: إن الأمين العام يشعر بـ«قلق بالغ» من التصعيد الأخير، ويدين انتهاكات القانون الإنساني الدولي المبلغ عنها، مضيفاً أن جوتيريش يشعر بقلق عميق إزاء استمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان، وهو ما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلاً. 
وشدد دوجاريك على أن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى المدنيين بسرعة ومن دون عوائق، مشيراً إلى أن الفاشر والمناطق المحيطة «بؤرة معاناة» لأكثر من 18 شهراً، حيث تحصد المجاعة والأمراض والعنف أرواح المدنيين يومياً. 
بدوره، شدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف أمس، على أن الحل العسكري للأزمة غير ممكن، داعياً جميع الأطراف للدخول في حوار والالتزام بعملية سلمية وسياسية شاملة. 
كذلك، دعا إلى وقف فوري للأعمال القتالية، وفتح ممرات إنسانية للسماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان المتأثّرين.

