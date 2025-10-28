الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سلطان النيادي: التجربة الإماراتية أثبتت أن بناء الحكومات المتميزة يبدأ من تمكين الإنسان

سلطان النيادي: التجربة الإماراتية أثبتت أن بناء الحكومات المتميزة يبدأ من تمكين الإنسان
28 أكتوبر 2025 22:57

أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أن التجربة الإماراتية أثبتت أن بناء الحكومات المتميزة يبدأ من تمكين الإنسان، خصوصاً فئة الشباب، مشيراً إلى أن المؤسسة الاتحادية للشباب تعمل على إطلاق طاقات الشباب وصقل مهاراتهم واحتضان مواهبهم، باعتبارهم أثمن موارد الوطن.
جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها بملتقى «لقاء الممارسات الحكومية» الذي ينظمه برنامج عجمان للتميز في عجمان، تحت شعار «الحكومات تصنع الجمال»، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمسؤولين من داخل الدولة وخارجها. وقال معاليه إن الملتقى الذي انطلق اليوم يجسد فلسفة العمل الحكومي في دولة الإمارات، ويعكس الالتزام بالإبداع في كل سياسة ومبادرة، ووصفه بأنه محطة لتبادل الخبرات، وإبراز التوجهات الوطنية في الاستدامة والجودة، وتحقيق رؤية الإمارات 2031 لبناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

عمار بن حميد: التميُّز نهج مستدام يجسّد رؤية عجمان في التطوير والابتكار
«مركز الشباب العربي» يختتم النسخة الرابعة من «الزمالة التقنية»
المصدر: وام
سلطان النيادي
