الإمارات وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون في المجالات القضائية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود

بحث معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، خلال لقائه في العاصمة روما معالي كارلو نورديو، وزير العدل في جمهورية إيطاليا، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون في المجالات القضائية، بما في ذلك تسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأكد الوزيران التزام البلدين بتطوير التعاون القانوني والقضائي، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة والمالية، بما في ذلك جرائم غسل الأموال والاستخدام غير المشروع للأصول الافتراضية.

وأشارا إلى الدور المحوري لتتبع عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها في تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، واتفقا على تعزيز التنسيق وتبادل أفضل الممارسات في مجالات استرداد الأصول والتحقيقات المالية وتنظيم الأصول الافتراضية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختصة، واتفقا على مواصلة عقد الاجتماعات المنتظمة لتعزيز المبادرات المشتركة، وتوطيد التعاون المؤسسي.

وأعرب الوزيران عن اهتمامهما بتعزيز التعاون في المجالات الثقافية والأكاديمية، بما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل، وتبادل الخبرات، وشددا على التزامهما بمواصلة العمل المشترك لتعزيز العدالة وترسيخ العلاقات الوثيقة والودية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا.