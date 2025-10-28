«شرطة أبوظبي» تختتم مشاركتها في «ليوا للتمور»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مشاركتها في مهرجان ومزاد ليوا للتمور في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، والذي نظمته لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، وشهد إقبالاً كبيراً من الزوّار احتفاءً بموسم حصاد التمور.

وأكد العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي، أن مشاركة شرطة أبوظبي تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضورها المجتمعي، وتطبيق أولوياتها الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، مشيداً بالشراكة مع هيئة أبوظبي للتراث وجهودها في إبراز المكانة الثقافية والتراثية للإمارة كعاصمة للمهرجانات التراثية والبرامج الثقافية.

وأوضح العقيد سعيد أحمد المنصوري، مدير مركز شرطة مدينة زايد، أن الفرق الشرطية حرصت على تقديم الإرشادات التوعوية للزوّار والضيوف وتوزيع الخرائط الإرشادية للطرق المؤدية إلى موقع المهرجان، إلى جانب الرد على استفسارات الجمهور، مؤكداً أن التعاون بين الإدارات الشرطية المختلفة يسهم في تحقيق أهداف المهرجان، وتعزيز التواصل المجتمعي، وتوفير أفضل الخدمات الأمنية والمرورية للزوّار والمشاركين.

واستقبل قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة الجمهور بالزي الشرطي القديم، وقدموا نبذة تاريخية حول الزي الأول لشرطة أبوظبي، إلى جانب التعريف بأهمية المقتنيات التاريخية والمعلومات القيمة والتي تعكس اهتمام شرطة أبوظبي بإرثها التاريخي النابع من اعتزازها بهذا الموروث الثري ونقله من جيل إلى آخر.

وأكد العقيد سيف محمد نعيف العامري، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة، حرص إدارة المرور والدوريات الأمنية في تعزيز جهودها التوعوية لمرتادي المهرجان، موضحاً أن شرطة أبوظبي تواصل توظيف الوسائل التقنية المبتكرة في توعية المجتمع بمخاطر الحوادث المرورية.