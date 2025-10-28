الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«ربدان لقادة المستقبل» يعزز تمكين الطلاب

أكاديمية ربدان (من المصدر)
29 أكتوبر 2025 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

انطلق أمس «معرض ربدان لقادة المستقبل» الذي تنظمه أكاديمية ربدان خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري في مقرها بأبوظبي؛ بهدف تمكين طلبة المدارس وربطهم بمسارات أكاديمية ومهنية واضحة في قطاعات الأمن والدفاع وإدارة الأزمات.
ويُعد هذا الحدث الأول من نوعه على مستوى الدولة، إذ يجمع بين التوجيه الأكاديمي والتمكين المهني المبكر، ليقدّم تجربة نوعية لطلبة «الصف الحادي عشر» و«الصف الثاني عشر» من مدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي، وهي مدارس تمثّل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
ومن المتوقع أن يشهد المعرض مشاركة آلاف الطلبة من مدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي، حيث سيتمكّنون من استكشاف مساراتهم المستقبلية في بيئة تفاعلية تجمع بين التعلم العملي والحوارات المفتوحة مع نخبة من المختصين.
ويهدف «معرض ربدان لقادة المستقبل» إلى توسيع آفاق الطلبة نحو تخصصات المستقبل الوطنية، من خلال تعريفهم بمسارات التعليم الجامعي والوظائف المستقبلية في قطاعات الدفاع والأمن وإدارة الأزمات، وذلك عبر جلسات تعريفية وورش عمل تفاعلية ومعارض مصاحبة، تُتيح للطلبة الاطلاع على البرامج الأكاديمية وآفاقها الوظيفية على أرض الواقع.
ويستضيف المعرض عدداً من الجهات الوطنية الشريكة وجهات الابتعاث، من بينها وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، شرطة أبوظبي، إلى جانب عدد من الجهات الاستراتيجية ذات الصّلة، في مشهد يعكس تكامل الجهود الوطنية في إعداد الكفاءات المستقبلية، وتوحيد الرؤية بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الأمنية والعسكرية.
وأكَّد سالم سعيدي السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، أنَّ تنظيم المعرض يأتي تجسيداً لرؤية الأكاديمية في رفد الجهات الوطنية بكفاءات مؤهَّلة تأهيلاً علمياً وعملياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهُّب للطوارئ وإدارة الأزمات.
وتعكس هذه المبادرة التزام أكاديمية ربدان بتحويل التعليم إلى منصة للجاهزية الوطنية، وتأكيد دورها في بناء جيل من الشباب الواعي القادر على اتخاذ قرارات مدروسة تجاه مستقبله الأكاديمي والمهني.
وأكدت أكاديمية ربدان أن «معرض ربدان لقادة المستقبل» يُعد انطلاقة وطنية لبناء وعي جديد حول التعليم المتخصص، ومساحة لإلهام الطلبة نحو صناعة مستقبلهم بثقة، واختيار مسارهم عن رؤية استشرافية، فضلاً عن المشاركة في حماية مكتسبات الوطن بروح الانتماء والمسؤولية.

أبوظبي
أكاديمية ربدان
الإمارات
