الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تُطلع وفد الشرطة النسائية الكويتية على تجاربها

«شرطة أبوظبي» تُطلع وفد الشرطة النسائية الكويتية على تجاربها
29 أكتوبر 2025 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رودريغو باز بيريرا بفوزه في الانتخابات الرئاسية
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية

اطلع وفد من الشرطة النسائية بوزارة الداخلية في دولة الكويت الشقيقة على أبرز التجارب الريادية والممارسات التطويرية التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن جهود تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الشرطية والأمنية بين الجانبين.
والتقى العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، الوفد الزائر برئاسة العقيد طبيب لجين عبدالله الرشيد من قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية في دولة الكويت، وجرى خلال اللقاء استعراض المهام الاستراتيجية في شرطة أبوظبي وجهودها في تطوير منظومة العمل الأمني والخدمات الشرطية الذكية، وجهودها في تطوير الكفاءات الشرطية ودعم القيادات النسائية.
وتعرّف الوفد على أحدث التقنيات المعاصرة بمجالات التدريب الشرطي والأمني الحديث، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ومنظومة التدريب الافتراضي المتطورة، والتي تُواكب أحدث الأنظمة التقنية المستخدمة لمحاكاة الواقع الافتراضي وتجربة سيناريوهات المحاكاة، وتعرّف الوفد على التقنيات الحديثة المتّبعة في قاعات التدريب التفاعلية الذكية، والتي تطبِّق تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي المتطورة. والتقى العميد سعيد محمد الكعبي، مدير قطاع المهام الخاصة بالوفد الزائر، وجرى، خلال اللقاء، بحث التنسيق والتعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مختلف مجالات التدريب الأمني، واستمع إلى شرح حول التجربة المتميزة لقطاع المهام الخاصة بمجالات التدريب العملي، والمعدات والآليات الحديثة المستخدمة.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
الشرطة النسائية
الشرطة الكويتية
الكويت
وزارة الداخلية الكويتية
آخر الأخبار
جوارديولا يترقب عودة مرموش
الرياضة
جوارديولا يترقب عودة مرموش
اليوم 13:50
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
الرياضة
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
اليوم 13:46
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
اليوم 13:38
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
الرياضة
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
اليوم 13:18
محمد بن راشد يطلق منظومة الإمارات للتطوع والمشاركة المجتمعية
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق منظومة الإمارات للتطوع والمشاركة المجتمعية
اليوم 13:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©