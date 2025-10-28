«شرطة أبوظبي» تُطلع وفد الشرطة النسائية الكويتية على تجاربها

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من الشرطة النسائية بوزارة الداخلية في دولة الكويت الشقيقة على أبرز التجارب الريادية والممارسات التطويرية التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن جهود تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الشرطية والأمنية بين الجانبين.

والتقى العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، الوفد الزائر برئاسة العقيد طبيب لجين عبدالله الرشيد من قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية في دولة الكويت، وجرى خلال اللقاء استعراض المهام الاستراتيجية في شرطة أبوظبي وجهودها في تطوير منظومة العمل الأمني والخدمات الشرطية الذكية، وجهودها في تطوير الكفاءات الشرطية ودعم القيادات النسائية.

وتعرّف الوفد على أحدث التقنيات المعاصرة بمجالات التدريب الشرطي والأمني الحديث، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ومنظومة التدريب الافتراضي المتطورة، والتي تُواكب أحدث الأنظمة التقنية المستخدمة لمحاكاة الواقع الافتراضي وتجربة سيناريوهات المحاكاة، وتعرّف الوفد على التقنيات الحديثة المتّبعة في قاعات التدريب التفاعلية الذكية، والتي تطبِّق تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي المتطورة. والتقى العميد سعيد محمد الكعبي، مدير قطاع المهام الخاصة بالوفد الزائر، وجرى، خلال اللقاء، بحث التنسيق والتعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مختلف مجالات التدريب الأمني، واستمع إلى شرح حول التجربة المتميزة لقطاع المهام الخاصة بمجالات التدريب العملي، والمعدات والآليات الحديثة المستخدمة.