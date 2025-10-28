الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الأرصاد: أجواء مستقرة وفرص لتشكل الضباب حتى الأحد المقبل

الأرصاد: أجواء مستقرة وفرص لتشكل الضباب حتى الأحد المقبل
28 أكتوبر 2025 23:31

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة، اعتباراً من غدٍ الأربعاء وحتى الثاني من نوفمبر الجاري، أجواءً مستقرة بوجه عام، مع استمرار الطقس الرطب في ساعات الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، واحتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، إلى جانب سماءٍ صحوة إلى غائمة جزئياً أحياناً.
وأوضح المركز في تقرير له أن الطقس يوم غدٍ سيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع ظهور السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية، ترافقها رياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س وقد تصل إلى 30 كم/س، في حين يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
وتستمر الأجواء الرطبة يوم الخميس صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، خاصة شمالاً، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً، ترافقها رياح تتحول من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س وقد تصل إلى 30 كم/س، بينما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
ويشهد يوم الجمعة طقساً رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، خاصة شمالاً، مع احتمال تشكل الضباب أو ضباب خفيف، فيما تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً خلال النهار، ترافقها رياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح بين 10 و20 كم/س وقد تصل إلى 30 كم/س، بينما يظل البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
وتوقع المركز أن تكون الأجواء يوم السبت رطبة صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف، فيما تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً، ترافقها رياح تتحول من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س وقد تصل إلى 35 كم/س، بينما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.
وتستمر الأجواء الرطبة يوم الأحد صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو ضباب خفيف، فيما يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، ترافقه رياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س وقد تصل إلى 35 كم/س، بينما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

المصدر: وام
