عبدالله آل حامد: الإعلام شريك في صناعة الجمال الحكومي

عجمان (وام)

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي - رئيس برنامج عجمان للتميز، يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، جلسة لمعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، ضمن لقاء الممارسات الحكومية.

وأعرب معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام، في مستهل الجلسة، عن شكره لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على رعايته للبرنامج الذي يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التميز الحكومي وابتكار حلول مستقبلية تصنع فرقاً ملموساً في حياة المجتمع.

وتناول معاليه، خلال الجلسة، كيف يمكن للإعلام أن يكون شريكاً في صناعة الجمال الحكومي إلى جانب دوره في نقل الإنجازات، وإيصال أثر السياسات الحكومية بشكل يمس حياة الناس، ويعزز الثقة بالمؤسسات. وأكد معاليه أن دولة الإمارات نجحت في بناء إعلام وطني حديث يجمع بين الرصانة والابتكار، وبين الدقة والروح الإنسانية، فكان الإنسان محور رسالته وغايتها، وقال إن إعلامنا الوطني لا يبرز الحكومة مؤسسة تصدر قرارات فحسب، بل يبرزها بوصفها كياناً يضع الإنسان في صميم كل قرار ومبادرة، معززاً عبر ذلك نهج التواصل مع المجتمع باعتباره أحد أسس التنمية وصناعة الثقة، واصفاً الإعلام بأنه ليس مرآة الحكومة فقط، بل رئتها التي تتنفس بها ثقة الجمهور وإيمانهم بالمستقبل.

وأضاف معاليه: نعيش الآن في عالم يشهد تسارعاً في التحولات، وتزداد فيه توقعات الناس من حكوماتهم؛ لذلك لم يعد نجاح العمل الحكومي يُقاس فقط بالإنجاز الرقمي أو المؤشر الكمي، بل بقدرته على صناعة الجمال في حياة الناس، الجمال في الفكرة، وفي التجربة، وفي الأثر، فالحكومة التي تُلهم هي التي تجعل من الخدمة تجربة إنسانية، ومن الأداء رسالة، ومن الاتصال حواراً صادقاً مع المجتمع.

ووجه معاليه، في ختام الجلسة، عدداً من الرسائل، مؤكداً أن النجاح الحكومي لا يقاس بالأرقام فقط، بل بما يتركه من أثر جميل في حياة الناس، وأن الريادة الحقيقية تُقرأ في ملامح رضا المواطنين والمقيمين، وهو ما نلمسه بالفعل في الإمارات مع كل مشروع أو مبادرة جديدة، مشيراً إلى أن الإبداع والابتكار في العمل الحكومي يعنيان أن نفعل الأجمل، وأن السياسات والخدمات يجب أن تُرى وتُشعر وتُعاش.