علوم الدار

«دبي للمستقبل» يستضيف 2500 خبير ومتخصص عالمي

«دبي للمستقبل» يستضيف 2500 خبير ومتخصص عالمي
29 أكتوبر 2025 02:29

دبي (الاتحاد) 

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تنعقد فعاليات الدورة الرابعة من منتدى دبي للمستقبل أكبر تجمع عالمي لخبراء ومؤسسات استشراف المستقبل، يومي 18 و19 نوفمبر 2025 في متحف المستقبل، بمشاركة أكثر من 2500 من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف قطاعات المستقبل من نحو 100 دولة حول العالم.
ويتضمن برنامج المنتدى هذا العام 70 جلسة حوارية وكلمة رئيسة على مدار يومين تستضيف أكثر من 200 متحدث لتسليط الضوء على أبرز الاتجاهات والفرص المستقبلية ضمن 5 محاور رئيسة تشمل: نظرة متعمقة في المستقبل، واستكشاف المجهول، ومستقبل المجتمعات، ومستقبل الصحة، ومستقبل الأنظمة.
ويشهد المنتدى مشاركة نحو 100 مؤسسة دولية متخصصة في استشراف المستقبل، إلى جانب نخبة من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، والمستثمرين وممثلي المؤسسات والهيئات الدولية، والأكاديميين المتخصصين في مختلف القطاعات المستقبلية.
كما يتضمن منتدى دبي للمستقبل 2025 أكثر من 20 ورشة عمل حول مختلف مجالات المستقبل بالتعاون مع عدد من المؤسسات البحثية والأكاديمية والجهات الحكومية، إضافة إلى تنظيم 7 تجارب وفعاليات متنوعة لزوار المنتدى.
وأكد معالي محمد القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذا الحدث العالمي أصبح محطة سنوية تجمع قادة الفكر وصُنّاع القرار ومصممي المستقبل من مختلف دول العالم في دبي، لتحليل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم واستشراف ما تحمله من فرص وتحديات، والمساهمة في تصميم مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للإنسان.
وقال معاليه: «برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ودعم ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أصبحت دبي ودولة الإمارات وجهة عالمية ثابتة لتجمع خبراء وصُنّاع ورواد المستقبل، ومكاناً رئيساً تتكامل فيه الجهود والأفكار».

مؤسسة دبي للمستقبل
الإمارات
دبي للمستقبل
دبي
متحف المستقبل
