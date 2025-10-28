الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منتدى الإعلام الإماراتي يبحث مستقبل السياسات والتشريعات الإعلامية بالدولة

محمد الشحي ونهال بدري وحامد بن كرم خلال الجلسة (وام)
29 أكتوبر 2025 02:29

دبي (وام)

شهدت فعاليات منتدى الإعلام الإماراتي جلسة حوارية بعنوان «مستقبل التشريعات الإعلامية»، شارك فيها كلٌّ من محمد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، ونهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، وأدارها الإعلامي حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة البيان، حيث ناقش المشاركون مستقبل السياسات والتشريعات الإعلامية في دولة الإمارات، ودورها في بناء منظومة إعلامية أكثر مرونة وابتكاراً.
وخلال الجلسة، أكد محمد الشحي أن مجلس الإمارات للإعلام يعمل بشكل مستمر على التنسيق مع مجالس الإعلام المحلية، بما في ذلك مجلس دبي للإعلام، لضمان تطبيق هذه السياسات بشكل متسق وفعال يتماشى مع خصوصية كل إمارة.
وأضاف الشحي: «التعاون بين المجلس الوطني والمجالس المحلية يخلق بيئة إعلامية متكاملة، توفر فرصاً أفضل للمواهب الإماراتية، وتدعم نمو القطاع الإعلامي كإحدى الركائز الاقتصادية المهمة للدولة».
وقال الشحي: «العلاقة بين مجلس الإمارات للإعلام ومجالس الإعلام المحلية تقوم على التكامل والتنسيق الوثيق. نحن نضع السياسات العامة على مستوى الدولة، بينما تترجم المجالس المحلية هذه السياسات بطريقة تتوافق مع خصوصية بيئتها الإعلامية».

