علوم الدار

منتدى الإعلام الإماراتي يناقش تأثير صناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية على مستقبل الإعلام

خلفان بلهول وعصام كاظم وعبد اللطيف الصايغ خلال الجلسة (وام)
29 أكتوبر 2025 02:29

دبي (وام) 

شهدت فعاليات النسخة العاشرة من «منتدى الإعلام الإماراتي» التي عُقدت برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، جلسة حوارية بعنوان «تأثير صناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية على مستقبل الإعلام»، شارك فيها خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، عضو مجلس دبي للإعلام، وعصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عضو مجلس دبي للإعلام، وأدارها عبد اللطيف الصايغ، رئيس مجلس إدارة الصايغ للإعلام. 
ناقشت الجلسة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي، حيث أصبحت السينما والألعاب الإلكترونية عنصرين متكاملين في الاقتصاد الإبداعي. 
كما استعرضت الجلسة أوجه التلاقي بين صناعة الأفلام كفن سردي وصناعة الألعاب كبيئة تفاعلية، وكيف يمكن لهذا التلاقي أن يُشكّل نواة اقتصاد إعلام المستقبل. 
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء منظومة إعلامية متكاملة تواكب طموحات دبي المستقبلية، لتكون نموذجاً يُحتذى به في توظيف الإعلام كقوة ناعمة مؤثرة لنقل قصة دبي والإمارات إلى العالم بلغة الإبداع والابتكار.

الإعلام الإماراتي
الإمارات
صناعة الأفلام
الألعاب الإلكترونية
خلفان بلهول
عصام كاظم
