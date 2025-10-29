انطلاق فعالية تديكس البطين الأولى في أبوظبي تحت شعار "خُيوطنا نحن"

تصل منصة تديكس العالمية المعروفة بعرضها للأفكار المميزة والفريدة إلى أبوظبي للمرة الأولى في فعاليتها المستقلة.



وستعقد فعالية تديكس البطين في الأول من نوفمبر 2025، في قصر الإمارات، الواقع في حي البطين التاريخي في العاصمة، وهو منطقة متجذرة بعمق في النسيج الاجتماعي والبحري لدولة الإمارات.





تحت شعار "خُيوطنا نحن"، سيجمع الحدث متحدثين ملهمين وجمهوراً مهتماً لاستكشاف أفكار فريدة عبر أربعة ركائز أساسية: الهوية الاجتماعية، والابتكار وتنويع الاقتصاد، والاستدامة، والتعلّم بين الأجيال. تهدف هذه الفعالية الافتتاحية إلى ربط الروايات الشخصية والأفكار الجريئة معاً لتكشف النسيج الأكبر لمجتمع أبوظبي ومكانته في العالم.

"تديكس البطين هي مبادرة قائمة على المجتمع تعكس روح أبوظبي، حيث يلتقي الإرث بالابتكار والتقدّم البشري، وحيث يجتمع الناس معاً ليتخيلوا غداً أقوى وأكثر حكمة"، قالت سندية إبراهيم، رئيس اللجنة المنظمة لفعالية تديكس البطين.

سيتم تسجيل الفقرات التي تقدم في تديكس البطين ونشرها على القنوات العالمية الرسمية لتيد، مما يوفر فرصة فريدة للمفكرين والمبتكرين ورواة القصص المحليين لمشاركة أفكارهم مع الملايين من المشاهدين حول العالم انطلاقاً من أبوظبي إلى العالم.







"مادة إعلانية"