انطلاق فعالية تديكس البطين الأولى في أبوظبي تحت شعار "خُيوطنا نحن"

انطلاق فعالية تديكس البطين الأولى في أبوظبي تحت شعار "خُيوطنا نحن"
29 أكتوبر 2025 15:59

تصل منصة تديكس العالمية المعروفة بعرضها للأفكار المميزة والفريدة إلى أبوظبي للمرة الأولى في فعاليتها المستقلة.

وستعقد فعالية تديكس البطين في الأول من نوفمبر 2025، في قصر الإمارات، الواقع في حي البطين التاريخي في العاصمة، وهو منطقة متجذرة بعمق في النسيج الاجتماعي والبحري لدولة الإمارات.

تحت شعار "خُيوطنا نحن"، سيجمع الحدث متحدثين ملهمين وجمهوراً مهتماً لاستكشاف أفكار فريدة عبر أربعة ركائز أساسية: الهوية الاجتماعية، والابتكار وتنويع الاقتصاد، والاستدامة، والتعلّم بين الأجيال. تهدف هذه الفعالية الافتتاحية إلى ربط الروايات الشخصية والأفكار الجريئة معاً لتكشف النسيج الأكبر لمجتمع أبوظبي ومكانته في العالم.

 

"مادة إعلانية"

 

 

