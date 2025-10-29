«ضمان» توعِّي بضرورة الكشف المبكر عن «سرطان الثدي»

أبوظبي (الاتحاد)

جدّدت الشركة الوطنية للتأمين – ضمان، التابعة لمجموعة «بيورهيلث» أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، التزامها الراسخ بدعم صحة المرأة وتعزيز خدمات الرعاية الوقائية، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات التوعوية على مدار شهر كامل، لتثقيف النساء وتحفيزهن على الكشف المبكر عن سرطان الثدي. وأطلقت «ضمان» باقة من المبادرات المجتمعية الهادفة إلى نشر الوعي بصحة الثدي وتعزيز سبل الوقاية من السرطان. وتنوّعت هذه المبادرات بين ندوات عبر الإنترنت ومحاضرات تثقيفية قدّمها خبراء متخصصون، تناولوا خلالها أهم عوامل الخطر وأفضل الممارسات الصحية في الحياة اليومية.

ومن أبرز هذه المبادرات، تنظيم ندوة بعنوان «كل ما يخص صحة المرأة»، التي ساهمت في تقديم إرشادات علمية مستندة إلى البيانات الصحية، وتناولت مجموعة من الموضوعات المهمة، من بينها صحة الثدي، وانقطاع الطمث، ونقص الحديد.

واستناداً إلى الإحصاءات العالمية، أبرزت الندوة أن الطفرات الجينية والهرمونات وعوامل الخطر الأخرى تُسهم بشكل رئيسي في الإصابة بسرطان الثدي، حيث أوضحت أن نحو 10 في المئة فقط من الحالات تعود إلى طفرات جينية موروثة، بينما تنشأ الغالبية العظمى من طفرات جينية تلقائية. كما بيّنت الندوة أن 99 بالمئة من حالات الإصابة تُسجَّل بين النساء، مقابل ما بين 0.5 و1 بالمئة بين الرجال، مشيرةً إلى أن البيانات العالمية تؤكد تشخيص حالة جديدة بسرطان الثدي كل 15 ثانية على مستوى العالم.

كما نفّذت الشركة فعاليات فحص ميدانية في عدد من مواقع العملاء، أتاحت خلالها خدمات صحية متخصصة تُعنى بصحة الثدي، وشملت فحوصات أولية أعقبتها فحوصات سريرية وتصوير شعاعي للثدي (الماموغرام). كما خصصت«ضمان» نشرَتها الإخبارية الشهرية للتوعية بصحة المرأة وتسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر وأثره الإيجابي في تعزيز الصحة العامة على المدى البعيد.

وتعاونت «ضمان» هذا العام مع عدد من أبرز مزودي خدمات الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية، في مقدمتهم شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، لدعم حملتها التوعوية حول سرطان الثدي. وقد أتاح هذا التعاون تقديم فحوصات مجانية واستشارات طبية متخصصة، إلى جانب تنظيم فعاليات للتفاعل المجتمعي، تعزيزاً للهدف المشترك المتمثل في تمكين السيدات من فهم جوانب صحتهن الجسدية بشكل أعمق.

وقال خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين - ضمان: «نواصل في «ضمان» التزامنا المستمر بترسيخ ثقافة الوقاية والصحة العامة، من خلال إطلاق مبادرات تهدف إلى توعية الأفراد وتسهيل حصولهم على رعاية صحية عالية الجودة. ونحرص على تكريس الخبرات الطبية والمشاركة المجتمعية لتعزيز دور الرعاية الوقائية وتحويلها إلى جزءٍ أساسي من أسلوب الحياة اليومي محلياً. ورغم أن هذه الجهود تتضاعف خلال شهر التوعية بسرطان الثدي، فإننا نؤكد أهمية الكشف المبكر وضرورة الحصول على الرعاية الوقائية على مدار العام، حيث إنها لا يجب أن تقتصر على شهر أكتوبر فقط. وتأتي تلك الجهود في إطار التزامنا الراسخ بتعزيز الصحة العامة، علماً أن برامجنا تؤكد حرصنا الدائم على دعم أهداف الصحة الوطنية والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر صحة وسعادة ووعياً».

ومن جانب آخر، سلّطت مبادرات «ضمان» الضوء على الدور المهم لنمط الحياة الصحي في الوقاية من السرطان، إذ تشير أبحاث منظمة الصحة العالمية إلى أن ما بين 30 و50% من حالات السرطان يمكن تفاديها من خلال تبنّي عادات صحية. وتشمل هذه العادات الحفاظ على وزن صحي، واتباع نظام غذائي متوازن، وتجنب استخدام التبغ، وممارسة الأنشطة البدنية المنتظمة لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعياً، مما يُسهم في تقليل احتمالية الإصابة بعدة أنواع من السرطان، منها سرطان الثدي، والمريء، والقولون، والرحم، والكلى.

وتوفِّر «ضمان» لمتعامليها، وفقاً لقائمة المنافع الخاصة بكل منهم، تغطية تشمل الفحوصات الوقائية للكشف عن السرطان، مثل تصوير الرنين المغناطيسي، والتصوير الإشعاعي للثدي (الماموغرام)، والكشف بمساعدة الحاسوب، وذلك من خلال إتاحة الوصول إلى أكبر شبكة رعاية صحية في دولة الإمارات.

وفي إطار حملة تعزيز الوعي بالتأمين الصحي «كونوا على دراية»، ركّزت «ضمان» على تثقيف الجمهور بأهمية اختيار خطة تأمين صحي تغطي الخدمات الوقائية الأساسية، بما في ذلك التصوير الشعاعي للثدي والفحوصات الأخرى، دعماً للكشف المبكر والحفاظ على الصحة على المدى الطويل.

وتجدر الإشارة إلى أن ضمان تواصل التزامها الراسخ بتعزيز إجراءات الكشف المبكر والصحة الشاملة من خلال برامجها الصحية المخصصة للمؤسسات، وحملاتها التوعوية، وشراكاتها المجتمعية.