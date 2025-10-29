"أبوظبي للإسكان" تحصد جائزة "أفضل جهة رائدة بالذكاء الاصطناعي 2025"

فازت هيئة أبوظبي للإسكان بجائزة "أفضل جهة رائدة بالذكاء الاصطناعي لعام 2025" في فئة القطاع الحكومي، وذلك خلال قمة الموارد البشرية الحكومية والشبابية لمجلس التعاون الخليجي، التي تحتفي بالمؤسسات المتميزة في مجالات الابتكار والتحول الرقمي.

يجسد هذا الفوز نجاح الهيئة في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومتها التشغيلية في الأقسام الحيوية بمجالات الحوكمة والامتثال، بما يعزز كفاءتها المؤسسية ويرتقي بأدائها، ويُحدث أثراً إيجابياً ملموساً في دعم عملية اتخاذ القرار وتعزيز الالتزام بالسياسات والإجراءات المعتمدة، بما يُرسخ التزام الهيئة بتبني حلول ذكية تواكب المستقبل وتدعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي.