علوم الدار

"أبوظبي للإسكان" تحصد جائزة "أفضل جهة رائدة بالذكاء الاصطناعي 2025"

"أبوظبي للإسكان" تحصد جائزة "أفضل جهة رائدة بالذكاء الاصطناعي 2025"
29 أكتوبر 2025 16:38

فازت هيئة أبوظبي للإسكان بجائزة "أفضل جهة رائدة بالذكاء الاصطناعي لعام 2025" في فئة القطاع الحكومي، وذلك خلال قمة الموارد البشرية الحكومية والشبابية لمجلس التعاون الخليجي، التي تحتفي بالمؤسسات المتميزة في مجالات الابتكار والتحول الرقمي. 

يجسد هذا الفوز نجاح الهيئة في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومتها التشغيلية في الأقسام الحيوية بمجالات الحوكمة والامتثال، بما يعزز كفاءتها المؤسسية ويرتقي بأدائها، ويُحدث أثراً إيجابياً ملموساً في دعم عملية اتخاذ القرار وتعزيز الالتزام بالسياسات والإجراءات المعتمدة، بما يُرسخ التزام الهيئة بتبني حلول ذكية تواكب المستقبل وتدعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي.

المصدر: وام
أبوظبي للإسكان
آخر الأخبار
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات دولية لاحترام وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:35
عائلة يمنية في مخيم نزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تنفّذ حملة اعتقالات واسعة بمناطق سيطرتها
اليوم 01:35
عناصر من الشرطة البرازيلية خلال تنفيذ مداهمة في ريو دي جانيرو
الأخبار العالمية
البرازيل.. عشرات القتلى بعملية للشرطة في ريو دي جانيرو
اليوم 01:35
مبان متضررة في حلب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الشرع: سوريا ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
اليوم 01:35
جانب من آثار الفيضانات في فيتنام
الأخبار العالمية
فيضانات فيتنام.. 9 قتلى وغرق مدن تاريخية
اليوم 01:35
