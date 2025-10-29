الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة أسترازينيكا

خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة أسترازينيكا
29 أكتوبر 2025 18:28

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ميشيل ديماري، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا، المتخصصة في قطاع الصناعة الدوائية.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة، بحث سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع شركة أسترازينيكا، ومناقشة آفاق التعاون في الصناعة الدوائية والتكنولوجيا الحيوية.

 واستعرض الجانبان أهمية دعم الابتكار في قطاع الرعاية الصحية من خلال الاستثمار في الأبحاث السريرية والتقنيات الحيوية، بما يعزز الجهود المشتركة لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في دعم منظومة البحث والتطوير في العلوم الصحية للارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع محلياً وإقليمياً ودولياً.

أخبار ذات صلة
الإمارات ضيف شرف قمة «أبيك»
«شرطة أبوظبي» تقدم خدمة تخفيض النقاط المرورية

حضر هذا اللقاء معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي؛ ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات دولية لاحترام وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:35
عائلة يمنية في مخيم نزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تنفّذ حملة اعتقالات واسعة بمناطق سيطرتها
اليوم 01:35
عناصر من الشرطة البرازيلية خلال تنفيذ مداهمة في ريو دي جانيرو
الأخبار العالمية
البرازيل.. عشرات القتلى بعملية للشرطة في ريو دي جانيرو
اليوم 01:35
مبان متضررة في حلب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الشرع: سوريا ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
اليوم 01:35
جانب من آثار الفيضانات في فيتنام
الأخبار العالمية
فيضانات فيتنام.. 9 قتلى وغرق مدن تاريخية
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©