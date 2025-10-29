خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة أسترازينيكا

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ميشيل ديماري، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا، المتخصصة في قطاع الصناعة الدوائية.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة، بحث سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع شركة أسترازينيكا، ومناقشة آفاق التعاون في الصناعة الدوائية والتكنولوجيا الحيوية.

واستعرض الجانبان أهمية دعم الابتكار في قطاع الرعاية الصحية من خلال الاستثمار في الأبحاث السريرية والتقنيات الحيوية، بما يعزز الجهود المشتركة لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في دعم منظومة البحث والتطوير في العلوم الصحية للارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع محلياً وإقليمياً ودولياً.

حضر هذا اللقاء معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي؛ ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.