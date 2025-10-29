الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس المجلس الأوروبي يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

رئيس المجلس الأوروبي يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
29 أكتوبر 2025 20:02

زار معالي أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، ترافقه سعادة لوسي بيجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي.
 وتجول معاليه والوفد المرافق، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث اطلعوا على تاريخ تأسيس الجامع ورسالته الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات والشعوب حول العالم.
 وقدمت أخصائية الجولات الثقافية مهرة الظاهري لمعاليه والوفد المرافق شرحاً مفصلاً عن جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وعن أروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور، من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.
 وتم إهداء ضيف الجامع تذكاراً يعكس جماليات الجامع، وبوصلة استوحي تصميمها من ثرياته، ونسخة من كتاب «جامع الشيخ زايد الكبير.. دفق السلام»، الذي يسلط الضوء على الفن المعماري الفريد للجامع، ويصطحب القراء في رحلة مصورة للتعرف على جماليات الفن الهندسي المعماري للجامع، من خلال مجموعة من الصور الفائزة بجائزة «فضاءات من نور».

المصدر: وام
