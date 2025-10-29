الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله آل حامد يلتقي رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقي خلال الملتقى الإعلامي العربي في بيروت

29 أكتوبر 2025 21:12

التقى معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، الدكتور نوفل أبو رغيف رئيس هيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق الشقيقة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الحادية والعشرين من الملتقى الإعلامي العربي في العاصمة اللبنانية بيروت والذي يقام تحت شعار «الإعلام والتنمية المستدامة شركاء الحاضر - تحالف المستقبل».
وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين دولة الإمارات وجمهورية العراق الشقيقة، مع التركيز على دعم الابتكار الإعلامي وتبادل التجارب الناجحة في مجالات الإعلام الرقمي والإعلام الحكومي، بما يسهم في بناء إعلام عربي مؤثر ومتطور.

الجامعة العربية: ملتزمون بدعم لبنان
عبدالله آل حامد يترأس وفد دولة الإمارات المشارك في الملتقى الإعلامي العربي ببيروت

وأكد معالي عبدالله آل حامد حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الإعلامي مع العراق، وبما يجعل من الإعلام قوة محركة للتنمية المستدامة، قادرة على نقل الإنجازات وإبراز قيم الاستقرار والتقدم، مشددا على عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين في مختلف المجالات، ونوه بما توليه الدولتان من حرص على تعزيز هذه العلاقات، بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. 
وتطرق اللقاء إلى برنامج النسخة الحادية والعشرين من الملتقى الإعلامي العربي، وما تضمنه جدول الأعمال من موضوعات حيوية تصب في صالح تطوير مسيرة العمل الإعلامي العربي المشترك، والارتقاء بالرسالة الإعلامية العربية إلى الآفاق التي تلبي التطلعات.

المصدر: وام
عبدالله آل حامد
الإعلام
العراق
بيروت
لبنان
الملتقى الإعلامي العربي
