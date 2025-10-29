الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

دائرة القضاء و«أوقاف أبوظبي» تبحثان تطوير آليات التعاون والتكامل المؤسسي

يوسف العبري وفهد القاسم والمشاركون في الاجتماع (من المصدر)
30 أكتوبر 2025 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت دائرة القضاء في أبوظبي وهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»، سُبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك؛ بهدف تطوير آليات العمل المؤسسي وتكامل الأدوار في المجالات ذات الصلة، بما يواكب توجهات حكومة أبوظبي نحو ترسيخ منظومة عدلية ومجتمعية متكاملة ومستدامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بين المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، وفهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، بحضور المستشار عبد الحافظ زيدان، رئيس محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، وعدد من المسؤولين والمستشارين في الجهتين.
وناقش الاجتماع أوجه التعاون في مجالات الاختصاص المشترك بين الجانبين، لا سيما ما يتعلق بإدارة أموال القُصَّر، وتنظيم مختلف الجوانب القانونية والإجرائية، بما يضمن حماية الحقوق، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة في إدارة الأصول وتنميتها، وفق الأطر القانونية المعتمدة.
كما تناول الاجتماع الدور الحيوي الذي تضطلع به هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر وفق قانون إنشائها، وارتباط اختصاصاتها بدائرة القضاء في العديد من الجوانب القانونية، إضافة إلى بحث آليات التنسيق في الإجراءات المشتركة، بما يعزز كفاءة الأداء، ويوحد الجهود لخدمة فئات المجتمع، لا سيما القُصَّر والمستفيدين من الأوقاف.
وأكد الجانبان حرصهما على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ الشراكات الفاعلة، وتعزيز قنوات التواصل المؤسسي، وتبادل الخبرات بين فرق العمل المختصة، لتطوير الإجراءات وتبسيطها، ودعم التكامل في تقديم الخدمات، بما يوطد فعالية المنظومة العدلية والإدارية، ويضمن تضافر المساعي لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بيئة مؤسسية قائمة على التعاون والابتكار.

