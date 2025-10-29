قائد عام شرطة أبوظبي: توفير أفضل التجارب الشرطية للمتعاملين

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، إدارة المرور والدوريات الأمنية بمدينة العين، ضمن جهود القيادة للارتقاء بجودة الخدمات الشرطية المقدمة للجمهور، والاطلاع على الاحتياجات التطويرية الداعمة لتعزيز السلامة المرورية.

ورافق معاليه، خلال الزيارة، العميد محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية، والعميد خالد عبدالله الخوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد ناصر سليمان المسكري، نائب مدير قطاع العمليات المركزية، والعقيد جابر سعيدان المنصوري، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في العين، والعقيد الدكتور المهندس حمد العصري، الشامسي مدير إدارة المشاريع الهندسية بقطاع المالية والخدمات.

واستمع معاليه إلى شرح حول أبرز المهام والاختصاصات وآليات العمل المطوّرة في الإدارة، والجهود المبذولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، مؤكداً أهمية توفير أفضل التجارب الشرطية للمتعاملين عبر تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحقيق رضا المتعاملين.

وأشاد معاليه بجهود العاملين في الإدارة، موجّهاً بمواصلة تطوير الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في تنظيم الحركة المرورية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق أهداف شرطة أبوظبي نحو مجتمع ينعم بالأمن والسلامة.