الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قائد عام شرطة أبوظبي: توفير أفضل التجارب الشرطية للمتعاملين

أحمد سيف المهيري في صورة جماعية مع الحضور خلال الزيارة (من المصدر)
30 أكتوبر 2025 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«شرطة أبوظبي» تقدم خدمة تخفيض النقاط المرورية
حملة موسعة للحد من إهمال المركبات والقوارب والمعدات في الأماكن العامة بأبوظبي

زار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، إدارة المرور والدوريات الأمنية بمدينة العين، ضمن جهود القيادة للارتقاء بجودة الخدمات الشرطية المقدمة للجمهور، والاطلاع على الاحتياجات التطويرية الداعمة لتعزيز السلامة المرورية.
ورافق معاليه، خلال الزيارة، العميد محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية، والعميد خالد عبدالله الخوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد ناصر سليمان المسكري، نائب مدير قطاع العمليات المركزية، والعقيد جابر سعيدان المنصوري، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في العين، والعقيد الدكتور المهندس حمد العصري، الشامسي مدير إدارة المشاريع الهندسية بقطاع المالية والخدمات.
واستمع معاليه إلى شرح حول أبرز المهام والاختصاصات وآليات العمل المطوّرة في الإدارة، والجهود المبذولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، مؤكداً أهمية توفير أفضل التجارب الشرطية للمتعاملين عبر تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحقيق رضا المتعاملين.
وأشاد معاليه بجهود العاملين في الإدارة، موجّهاً بمواصلة تطوير الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في تنظيم الحركة المرورية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق أهداف شرطة أبوظبي نحو مجتمع ينعم بالأمن والسلامة.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
العين
إدارة المرور والدوريات
أحمد المهيري
آخر الأخبار
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات دولية لاحترام وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:35
عائلة يمنية في مخيم نزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تنفّذ حملة اعتقالات واسعة بمناطق سيطرتها
اليوم 01:35
عناصر من الشرطة البرازيلية خلال تنفيذ مداهمة في ريو دي جانيرو
الأخبار العالمية
البرازيل.. عشرات القتلى بعملية للشرطة في ريو دي جانيرو
اليوم 01:35
مبان متضررة في حلب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الشرع: سوريا ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
اليوم 01:35
جانب من آثار الفيضانات في فيتنام
الأخبار العالمية
فيضانات فيتنام.. 9 قتلى وغرق مدن تاريخية
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©