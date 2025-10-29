«شرطة أبوظبي» تقدم خدمة تخفيض النقاط المرورية

أبوظبي (الاتحاد)

دعت شرطة أبوظبي، ممثّلة في إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، الجمهور للاستفادة من خدمات برامج النقاط المرورية، من خلال حضور الورش والدورات، من خلال منصّة شرطة أبوظبي في الطابق الأول بمركز المشرف مول التجاري، خلال الفترة من 20 أكتوبر لغاية 20 نوفمبر الجاري، في الفترة المسائية من الساعة 04:00 مساءً إلى الساعة 10:00 مساءً.

وأوضحت أن الخدمات تشمل برنامجين، الأول «تخفيض 8 نقاط مرورية «في حال وجود أقل من 24 نقطة مرورية على رخصة القيادة»، والثاني استرجاع رخصة القيادة في حال ارتكاب المخالف 24 نقطة مرورية، وذلك من خلال إلحاق السائقين المعنيين بدورات تثقيفية بعد دفع الرسوم المقررة للدورات.