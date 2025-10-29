الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تقدم خدمة تخفيض النقاط المرورية

«شرطة أبوظبي» تقدم خدمة تخفيض النقاط المرورية
30 أكتوبر 2025 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

