علوم الدار

«مجموعة تدوير» تتصدر مؤشرات الأداء في نظام إدارة علاقات المتعاملين لحكومة أبوظبي

«مجموعة تدوير» تتصدر مؤشرات الأداء في نظام إدارة علاقات المتعاملين لحكومة أبوظبي
30 أكتوبر 2025 01:32

حقّقت مجموعة تدوير إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجلّ قطاع الخدمات في إمارة أبوظبي، بإعلان تصدّرها مؤشرات الأداء في إدارة الحالات وفق نظام إدارة علاقات المتعاملين المشترك التابع لمركز اتصال حكومة أبوظبي عبر منصة «تم»، وذلك خلال النصف الأول من عام 2025.
وبيّنت تقارير النظام، ضمن فئة الجهات التي تستقبل عدداً كبيراً من الحالات، تحقيق مجموعة «تدوير» معدل أداء متميزاً بلغ 94.86% في إدارة الحالات، إلى جانب نسبة رضا متعاملين وصلت إلى 87.44% عن المعاملات المنجزة، ما يعكس كفاءة فرق خدمة المتعاملين في المجموعة، وحرصها على الارتقاء بمستوى التجربة المقدمة.
كما أظهرت الإحصائيات أن فرق خدمة المتعاملين في المجموعة عالجت منذ بداية العام أكثر من 18 ألف طلب، عبر قنوات موحدة ومسارات متابعة منسّقة تضمن انسيابية العمليات وجودة التواصل مع المتعاملين، في تأكيدٍ على التفوق التشغيلي للمجموعة وقدرتها على الجمع بين سرعة الاستجابة والدقة التنظيمية في إدارة الطلبات.
ويجسّد هذا التصنيف التزام مجموعة «تدوير» بتعزيز تجربة المتعاملين، وتحقيق أعلى مستويات الرضا والثقة، من خلال تطوير خدمات سهلة الوصول وميسّرة للجميع، وتبني أحدث حلول الابتكار في إدارة العمليات، وتحسين الكفاءة التشغيلية في كل مراحل الخدمة، بدءاً من استقبالها ووصولاً إلى إغلاقها.
ويؤكد هذا الإنجاز حرص المجموعة على بناء منظومة خدمات متكاملة تواكب المتغيرات المستقبلية، وتسهم في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي وجهة رائدة في التميز الحكومي وتجربة المتعاملين على مستوى المنطقة، عبر الدمج بين الكفاءة الرقمية والجاهزية الميدانية، وبما يدعم رؤيتها في تعزيز الاستدامة وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري.

