إطلاق تقرير الاستدامة الأول لمجموعة «تدوير» لعام 2024

أطلقت مجموعة «تدوير» تقريرها الأول للاستدامة لعام 2024، في خطوةٍ تمثل محطة محورية ضمن مسيرتها نحو مستقبلٍ أكثر استدامة، انسجاماً مع أهداف الأجندة الوطنية الخضراء لدولة الإمارات واستراتيجية الحياد المناخي 2050.

ويعكس التقرير التزام المجموعة بنهجها المؤسسي القائم على استرداد الموارد واستخلاص القيمة من النفايات، استناداً إلى نهجها في إدارة النفايات بكفاءة واستدامة. وقد جرى إعداد التقرير وفق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، الإطار الأوسع اعتماداً عالمياً في مجال إعداد تقارير الاستدامة، تأكيداً على قيم الشفافية والمساءلة التي تنتهجها المجموعة، وحرصها على تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتعزيز ثقة شركائها والمجتمع.

وأشار التقرير إلى تحقيق المجموعة نتائج مؤثرة خلال عام 2024، تزامناً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، إذ نجحت في تحويل 34% من النفايات بعيداً عن المكبّات، وتعزيز قدراتها في عمليات إعادة التدوير، إلى جانب تمكين الكوادر النسائية في قيادة مسيرة الاستدامة، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في فرق العمل بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق.

وعلى صعيد المشاركة المجتمعية، أظهر التقرير اتساع نطاق مبادرات التوعية التي نفذتها المجموعة، والتي وصلت إلى أكثر من 300 ألف فرد من مختلف فئات المجتمع، عبر برامج ركزت على الفرز السليم للنفايات والممارسات المستدامة في إدارتها وإعادة الاستخدام والتدوير، ما أسهم في ترسيخ ثقافة بيئية أكثر وعياً ومسؤولية في إمارة أبوظبي.

وأكدت مجموعة «تدوير» أن تطبيق معايير الاستدامة لا يمثل مجرد التزام مؤسسي، بل هو نهج متكامل في صميم عملياتها اليومية، تسعى من خلاله إلى تحقيق أثر بيئي ومجتمعي إيجابي ومستدام، عبر تطوير أنظمتها التشغيلية بدمج التقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين، دعماً لأهداف دولة الإمارات في بناء مستقبلٍ أخضر مستدام.