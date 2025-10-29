«مجموعة تدوير» تطلق حملة «المزارع المستدامة»

بدأت مجموعة تدوير، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنفيذ حملة «المزارع المستدامة» التي من المقرر أن تستمر أنشطتها حتى 31 أكتوبر، وتجري أثناءها زيارات ميدانية تستهدف المزارع في مناطق أبوظبي والعين والظفرة، بقيادة فريق التوعية المجتمعية للمجموعة، لإرشاد المزارعين وأصحاب الحظائر الحيوانية، إلى آليات التخلص الآمن من النفايات الزراعية وأهمية استخدام نقاط التجميع المخصصة، والاستفادة من خدمة التخلص من الحيوانات النافقة، المتوافرة عبر تطبيق «تم».

وتهدف الحملة إلى إرساء الممارسات الزراعية المستدامة، عبر دعوة مجتمع المزارعين إلى تبني ممارسات مسؤولة تضمن الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتعزز سلامة المجتمعات الريفية في الدول، وذلك ضمن جهود مجموعة «تدوير» في مجال التوعية المجتمعية التي تعتبرها محركاً أساسياً لمسيرة الاستدامة.

وتجسد حملة «المزارع المستدامة» التزام مجموعة «تدوير» بترسيخ ثقافة الاستدامة عبر رفع الوعي البيئي، وتعزيز الشراكات مع المجتمع الزراعي، بما يؤكد ريادتها في قطاع إدارة النفايات، ودورها الحيوي في مسيرة الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبدأت مجموعة «تدوير» بالتزامن مع حملتها، بثّ سلسلة أفلام وثائقية قصيرة، أبطالها نماذج مشرّفة لمزارعين إماراتيين، ممن اختاروا النهج المستدام في مزارعهم.

كما نظّمت المجموعة، بالتعاون مع جمعية الفجيرة الزراعية، جلسة توعية بعنوان «الدائرة المستدامة»، ناقشت فرص تطوير القطاع الزراعي من منظور الاستدامة بمشاركة 30 مزارعاً.