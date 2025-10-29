«تجميع»… نموذج وطني للاستدامة وريادة المستقبل

بقلم: المهندس‭ ‬علي‭ ‬الظاهري



تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة المضي قدماً بزخم متنامٍ في جهودها تحقيقاً لمستهدفات أجندتها الخضراء 2030 واستراتيجية الحياد المناخي 2050، وتعمل مؤسسات الدولة ودوائرها كافة في مختلف القطاعات بانسجامٍ وتكامل ضمن هذا التوجّه، لترجمة هذه الرؤية إلى مشاريع ومبادرات عملية تعزّز مسار التحول نحو الاقتصاد الدائري.

وفي هذا السياق، يمثل إطلاق مجموعة تدوير لشركة «تجميع» تجسيداً عملياً لهذا التوجه الوطني وتحولاً محورياً في منظومة إدارة النفايات في إمارة أبوظبي.

وتتولى «تجميع»، بصفتها الذراع التشغيلية للمجموعة، مسؤولية إدارة عمليات جمع النفايات في الإمارة عبر أسطولٍ ذكيٍ ومتطور مزوّد بأنظمة رقابة وتحكم دقيقة تعتمد على تقنيات التتبع اللحظي والتحليلات التنبئية القائمة على الذكاء الاصطناعي، محققةً بذلك نقلة نوعية في كفاءة أداء عملياتها، وما يترتب عليه من خفض التكاليف التشغيلية، ورفع القدرة الاستيعابية في تلبية احتياجات المجتمع، والسرعة في الاستجابة.

كما تسهم التصاميم الجديدة للحاويات في الحفاظ على جودة الموارد القابلة للاستخلاص، ما ينعكس إيجاباً على نقاء الهواء في الأحياء، ويزيد من معدلات تحويل النفايات إلى منشآت إعادة التدوير بعيداً عن المكبّات، ويقلل من البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات الطمر. وتأتي هذه الخطوة امتداداً لثقافة السلامة التي تتبناها «تجميع»، والمبنية على مبدأ الوقاية وتجنّب الأضرار في مختلف مراحل العمل.

وتشكّل المشاركة المجتمعية ركيزة أساسية في بناء مستقبلٍ بيئي أكثر نظافة واستدامة، ومن خلال حملات التفاعل المجتمعي التي أطلقتها مجموعة «تدوير» بالتوازي مع بدء عمليات «تجميع»، ترسخ المجموعة مفاهيم المسؤولية البيئية لدى مختلف شرائح المجتمع من أفرادٍ ومؤسسات، عبر نشر الوعي بأساليب الفرز السليم، والتعامل الآمن مع النفايات، وتشجيع الممارسات المستدامة في إدارتها، بما يضمن تحقيق قدر من الاستفادة البيئية والاقتصادية المنشودة من نموذج «تجميع» التحويلي المتقدم، وصولاً إلى تعميم تجربته ضمن منظومة إدارة النفايات، وتوسيع نطاق تطبيقها في مناطق جديد.

ويجسد إطلاق «تجميع» أكثر من توسعٍ تشغيلي، إذ تسلط مجموعة «تدوير» من خلاله الضوء، على دور مؤسسات الدولة الحيوي في استشراف المستقبل، ودعم التطلعات الوطنية البيئية والاقتصادية، وتقدم نموذجاً يحتذى به في توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان والمجتمع والبيئة، بتبني نهج تقدمي متكامل يدمج الاستثمار في التحول الرقمي، وتوظيف الابتكار التشغيلي، والمسؤولية المشتركة، لتأمين بيئة نظيفة مستدامة، والارتقاء بريادة دولة الإمارات المتنامية في قيادة جهود الاستدامة بين دول العالم، وتوجهاتها الاستباقية نحو الاقتصاد الدائري الأخضر.



الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ - ‬مجموعة‭ ‬تدوير