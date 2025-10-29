«السوربون أبوظبي» تستضيف تحدي أكتوبر الوردي للياقة البدنية

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت جامعة السوربون أبوظبي تحدِّي أكتوبر الوردي للياقة البدنية في 23 أكتوبر، لتعزيز جوانب الصحة والشمول وروح المشاركة والتعاون، بالإضافة إلى التوعية بسبل الوقاية من سرطان الثدي والكشف المبكر عنه.

وجمع التحدي 111 متسابقاً ضمن 37 فريقاً، بمن فيهم أصحاب الهمم والطلاب والموظفون والمتطوعون والداعمون، في مسابقة حيوية شملت تحديات لياقة وقوة ومنافسات جماعية، اختبرت رشاقة المشاركين وقدرتهم على التحمل والعمل الجماعي.

وتضمنت قائمة الفائزين في منافسات الفعالية كلاً من نيكيتا أوانتا وعبدالرحيم محمد نور وهارون دي كابريو، الذين حصلوا على المركز الأول في فئة الرجال والمختلط، وجولي كيوان وكارينا دينيسوفا وإليانا مالك، اللاتي حققن المركز الأول في فئة السيدات. وحظي الفائزون بالتقدير لأدائهم المتميز في مختلف التحديات.

وتُطلق جامعة السوربون أبوظبي سلسلة من المبادرات طيلة شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي والكشف المبكر عنه، مما يعزز التزامها بصحة المجتمع وعافيته. ومن أبرز هذه المبادرات يوم التوعية بسرطان الثدي، الذي نظمه مجلس الطلاب ونادي تمكين المرأة والنادي الإنساني، وتضمن أنشطة طلابية وجلسات علاجية وأكشاكاً تفاعلية مصممة لتثقيف المشاركين وإلهامهم لاتخاذ خيارات صحية استباقية، وتسهيل وصولهم إلى موارد الدعم الأساسية.

وقال الدكتور ماجد الخميري، نائب مدير جامعة السوربون أبوظبي للشؤون الإدارية والمالية: «تسرُّنا مشاركة مجتمع جامعة السوربون أبوظبي في هذا التحدي الحيوي للياقة البدنية، الذي يسلّط الضوء على دور الصحة والمعرفة والعمل الجماعي في إحداث تأثير ملموس. ومن خلال تعزيز نمط الحياة النشط والتأكيد على أهمية الكشف المبكر عن مرض السرطان، فإننا نوفر الدعم لأفراد مجتمعنا ونضمن لهم الرفاه الدائم».

وكشفت جامعة السوربون أبوظبي عن تميمتها «Mascot» الجديدة «فوكسي» (أي الرمز أو الشخصية التي تمثّل الجامعة وتُجسِّد روحها)، التي تمثل اللقب الرسمي لفرق الجامعة الرياضية «سوربون فوكسز».