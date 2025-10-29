«الإمارات الصحية» تشارك في «الشارقة محطة المستقبل»

سامي عبدالرؤوف (الشارقة)



تشارك مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بصفتها شريكاً بلاتينياً في منتدى «الشارقة محطة المستقبل: الرعاية الصحية»، الحدث الرائد المخصص للابتكار في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية وأنظمة الصحة المستدامة، والذي يستضيفه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار يومي 29 و30 أكتوبر الجاري.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن منتدى «الشارقة محطة المستقبل: الرعاية الصحية» يجسد الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات نحو بناء منظومة صحية متكاملة وجاهزة للمستقبل، تقوم على الابتكار والمعرفة والتعاون المشترك.

وقال: مشاركتنا اليوم في هذا المنتدى تجسد التزام المؤسسة الراسخ بتعزيز الابتكار في القطاع الصحي، وإيماننا بأن الشراكات الاستراتيجية تمثل محركاً رئيسياً لتسريع تبادل الخبرات، وتعزيز القدرات الوطنية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الرعاية الصحية المستدامة والمبتكرة.

وتستعرض المؤسسة، خلال الحدث، مشاريع مبتكرة في مجال تشخيص وعلاج أمراض القلب التخصصية، والتي تعكس ريادتها في تبني أحدث الحلول الطبية الذكية، ويأتي في مقدمتها مركز القلب الافتراضي، وهو نموذج مبتكر للرعاية القلبية على مدار الساعة يتيح مراقبة أجهزة «الهولتر» ومنظمات ضربات القلب عن بُعد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الكشف المبكر عن الاضطرابات القلبية.

واستفاد من البرنامج منذ إطلاقه نحو 2.800 حالة، من بينها 122 حالة تم فيها تفعيل نظام الإنذار والتدخل السريع بنجاح. كما تسلط المؤسسة الضوء، ضمن مشروع «القلب الافتراضي»، على منظم ضربات القلب دون أسلاك، الذي يعد من أبرز الابتكارات العلاجية الحديثة، حيث تستخدم جهاز «Micra VR» الذي يتميز بقدرته على تنظيم ضربات القلب دون الحاجة إلى أسلاك وبعمر بطارية يصل إلى 17 عاماً.

وقد ساهم مستشفى القاسمي، التابع للمؤسسة، في نقل هذه التقنية المتقدمة إلى عدد من الدول الأوروبية، من بينها سويسرا، بعد أن بلغ عدد المستفيدين منها 450 مريضاً.

وتشمل أبرز المشاريع أيضاً الدعامات الحيوية القابلة للامتصاص، حيث تصدر مستشفى القاسمي الريادة الإقليمية في استخدامها منذ عام 2024، ليصبح أول جهة في الشرق الأوسط تعتمد أحدث دعامات «Esprit» و«Phantom» و«VerySolve»، وقد وصل عدد المستفيدين منها حتى الآن إلى 64 مريضاً.

وابتكر الفريق الطبي في المستشفى طريقة جديدة لتركيب دعامة «Esprit» في الشرايين الطرفية باستخدام تقنية التصوير الداخلي للأوعية (OCT)، وهي الأولى من نوعها عالمياً، إذ تم اعتمادها لاحقاً في مستشفيات أوروبية وأميركية بعد نجاح تطبيقها في الدولة.

كما تشارك المؤسسة في مشاريع نوعية أخرى، مثل مشروع bexa للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع دقة التشخيص، وتسريع رحلة الفحص، بالإضافة إلى مشروع الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية باستخدام كاميرا صغيرة غير جراحية تلتقط صوراً عالية الدقة لشبكية العين، ثم تقوم بتحليلها بشكل فوري باستخدام خوارزميات متقدمة للذكاء الاصطناعي لديها القدرة على تحديد العلامات المبكرة لمجموعة واسعة من أمراض العين، بما في ذلك اعتلال الشبكية السكري والجلوكوما والتنكس البقعي وغيرها.

إلى جانب ذلك، تستعرض المؤسسة أيضاً، خلال مشاركتها في المنتدى، مشروع «الذكريات الاصطناعية» الذي أطلقته بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وشركة إسبانية، ويُعد خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، إذ يهدف المشروع إلى دعم علاج مرضى الزهايمر والخرف، من خلال إعادة تصميم ذكريات رقمية واقعية تحاكي لحظات من حياة المرضى التي بدأت تتلاشى، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يسهم في تحفيز ذاكرتهم، وتعزيز استجابتهم النفسية والعاطفية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بدعم التوجهات الوطنية نحو بناء منظومة صحية مستقبلية قائمة على المعرفة والتكامل التقني، وتأكيداً على نهجها في تعزيز الابتكار وتطوير الخدمات الوقائية والتشخيصية لخدمة الإنسان.