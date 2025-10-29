دبي تستشرف مستقبل التنقّل المشترك باستضافة أكبر قمة عالمية للمواصلات العامة

دينا جوني (دبي)

تستعد دبي لاحتضان أضخم وأشمل دورة في تاريخ استضافة القمم العالمية للمواصلات العامة بالمنطقة، وذلك بتنظيم قمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة 2026 خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 8,000 خبير ومشارك من أكثر من 100 دولة، إلى جانب 300 عارض دولي في معرض يمتد على مساحة 25 ألف متر مربع، ويتضمن 70 جلسة نقاشية و300 متحدث دولي.

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن استضافة القمة تمثل تتويجاً لجهود دبي في تطوير منظومة نقل جماعي مستدامة وذكية تتمحور حول الإنسان، مشيراً إلى أن المواصلات العامة أصبحت العمود الفقري لتنقل السكان والزوار في الإمارة، إذ ارتفعت نسبة الرحلات عبر وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك من 6% عام 2006 إلى 21.6% عام 2024.

وأضاف أن هذه الاستضافة تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته قمة عام 2011، لتواصل دبي تعزيز موقعها كمنصة عالمية لتبادل المعرفة وصياغة مستقبل النقل الحضري.

وأشاد الطاير بالشراكة الطويلة بين الهيئة والاتحاد العالمي للمواصلات العامة، التي انطلقت منذ تأسيس الهيئة عام 2005، وتوجت باستضافة مؤتمر ومعرض الاتحاد العالمي للمواصلات العامة عام 2011، مؤكداً أن قمة 2026 ستكون منصة استراتيجية للحوار وصياغة السياسات والابتكارات والشراكات المستقبلية.

وقال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة ورئيس اللجنة التنظيمية للقمة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش الإطلاق: إن تنظيم القمة يأتي استمراراً لنهج هيئة الطرق والمواصلات في تطوير منظومة النقل الجماعي ومواكبة أحدث الابتكارات العالمية في هذا القطاع الحيوي. وأضاف أن دبي أصبحت نموذجاً عالمياً في الابتكار وصناعة التغيير.

وأوضح محمد مزغني، الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، أن دبي ستكون أول مدينة خارج أوروبا تستضيف القمة بصيغتها الجديدة بعد مرور 15 عاماً على آخر استضافة عام 2011.