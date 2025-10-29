شراكة بحثية بين «بيئة أبوظبي» و«جامعة الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي وجامعة الإمارات شراكة تهدف إلى التصدي لأبرز التحديات البيئية، من خلال إطلاق برنامج بحثي مشترك يحوِّل المعرفة العلمية إلى سياسات قابلة للتطبيق تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات.

ويدعم برنامج هذا التعاون عشرة مشاريع بحثية مشتركة في مجالات حيوية.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «تعكس هذه الشراكة مع جامعة الإمارات التزامنا الراسخ بتطوير سياسات بيئية تستند إلى الأدلة العلمية، من خلال دعم أبحاث علمية متقدمة. إنَّ تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهود الحكومية يشكِّل ركيزة أساسية للابتكار وإنتاج معارف جديدة، وتمكين الجيل المقبل من القادة البيئيين، وتحقيق أثر ملموس في أنظمتنا البيئية ومجتمعاتنا ومستقبلنا».

وقال الأستاذ الدكتور أحمد الرئيسي، مدير جامعة الإمارات: «تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع هيئة البيئة - أبوظبي التزام الجامعة بدعم جهود الاستدامة البيئية على المستوى الوطني، من خلال البحث العلمي والابتكار ونقل المعرفة.