الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شراكة بحثية بين «بيئة أبوظبي» و«جامعة الإمارات»

شيخة الظاهري وأحمد الرئيسي خلال إطلاق الشراكة البحثية (من المصدر)
30 أكتوبر 2025 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ضيف شرف قمة «أبيك»
«شرطة أبوظبي» تقدم خدمة تخفيض النقاط المرورية

أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي وجامعة الإمارات شراكة تهدف إلى التصدي لأبرز التحديات البيئية، من خلال إطلاق برنامج بحثي مشترك يحوِّل المعرفة العلمية إلى سياسات قابلة للتطبيق تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
ويدعم برنامج هذا التعاون عشرة مشاريع بحثية مشتركة في مجالات حيوية.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «تعكس هذه الشراكة مع جامعة الإمارات التزامنا الراسخ بتطوير سياسات بيئية تستند إلى الأدلة العلمية، من خلال دعم أبحاث علمية متقدمة. إنَّ تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهود الحكومية يشكِّل ركيزة أساسية للابتكار وإنتاج معارف جديدة، وتمكين الجيل المقبل من القادة البيئيين، وتحقيق أثر ملموس في أنظمتنا البيئية ومجتمعاتنا ومستقبلنا».
وقال الأستاذ الدكتور أحمد الرئيسي، مدير جامعة الإمارات: «تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع هيئة البيئة - أبوظبي التزام الجامعة بدعم جهود الاستدامة البيئية على المستوى الوطني، من خلال البحث العلمي والابتكار ونقل المعرفة. 

بيئة أبوظبي
أبوظبي
هيئة البيئة في أبوظبي
الإمارات
هيئة البيئة
جامعة الإمارات
أحمد الرئيسي
شيخة الظاهري
آخر الأخبار
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات دولية لاحترام وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:35
عائلة يمنية في مخيم نزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تنفّذ حملة اعتقالات واسعة بمناطق سيطرتها
اليوم 01:35
عناصر من الشرطة البرازيلية خلال تنفيذ مداهمة في ريو دي جانيرو
الأخبار العالمية
البرازيل.. عشرات القتلى بعملية للشرطة في ريو دي جانيرو
اليوم 01:35
مبان متضررة في حلب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الشرع: سوريا ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
اليوم 01:35
جانب من آثار الفيضانات في فيتنام
الأخبار العالمية
فيضانات فيتنام.. 9 قتلى وغرق مدن تاريخية
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©