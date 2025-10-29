الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تُنفذ إخلاء طبيا عاجلا لـ 57 مريضا من غزة برفقة ذويهم

29 أكتوبر 2025 21:50

نفذت دولة الإمارات إخلاء طبيا عاجلا لـ 57 مريضا من قطاع غزة، برفقة ذويهم، ليصل العدد الإجمالي لمن تم إخلاؤهم حتى الآن ضمن مبادرة «الفارس الشهم 3» منذ أكتوبر 2023 إلى 2,961 مريضاً ومرافقاً، حيث وفرت لهم دولة الإمارات الرعاية العلاجية، مواصلة دورها الإنساني العالمي الرائد للتخفيف من معاناة المدنيين، وضمان سرعة التعافي المبكر، وتحقيق الأمن والاستقرار، والحد من التداعيات السلبية في مثل هذه الظروف الحرجة.
ونُفذّت مهمة الإخلاء الطبي عن طريق مطار رامون في إسرائيل وعبر معبر كرم أبو سالم، وبهذا تكون عملية الإخلاء الحالية هي الدفعة 29 من عمليات الإخلاء الطبي العاجلة التي تنفذها وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بعلاج 1000 من الجرحى الفلسطينيين و1000 من المصابين بأمراض السرطان، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف مستشفيات الدولة.

وفي هذا الإطار، أكد سعادة سلطان محمد الشامسي، نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، على مضي دولة الإمارات قُدماً نحو تحقيق سرعة التعافي المبكر، والتخفيف عن المتأثرين من الأزمات والصراعات، ودعم الاستقرار في مختلف أنحاء العالم، ولاسيما الأزمة الإنسانية الكارثية التي يشهدها المدنيون من الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيراً إلى مواصلة دولة الإمارات استجابتها الإنسانية العاجلة من خلال تنفيذ سلسلة من عمليات نقل المرضى المدنيين وذويهم في قطاع غزة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وأوضح سعادته مواصلة العمل الإغاثي الإماراتي من قبل جميع الجهات المحلية المعنية، وبإشراف وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، لتوفير الرعاية الصحية والعلاجية، والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى والمصابين في المستشفى العائم قبالة ساحل مدينة العريش بمصر، فضلا عن ما يقدمه المستشفى الميداني في جنوب قطاع غزة من خدمات إلى كافة المرضى والمصابين، وجهوده لتخفيف تداعيات المعاناة الإنسانية التي تكابدها مختلف الشرائح المجتمعية، خصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن، في القطاع.

المصدر: وام
