«الإمارات للإفتاء الشرعي» يُطلق حزمة خدمات جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي حزمة متكاملة من الخدمات الموجهة للطالب الإماراتي المُبتعَث، والتي تشمل إصدار كتاب «الطالب الإماراتي المُبتعَث أسئلة وأجوبة إفتائية»، وخدمة التواصل المباشر مع الطلبة خارج الدولة على مدار الساعة، إلى جانب تنظيم محاضرات مرئية عن بُعد.

وتأتي هذه المبادرة في إطار دور المجلس في بيان الأحكام الشرعية وفق منهجية علمية رصينة ومعتدلة، وتلبية المتطلبات الإفتائية لمختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك شريحة الطلبة المبتعَثين، تيسيراً لشؤونهم، وإجابة لاستفتاءاتهم، على منهج الوسطية والاعتدال والقيم السمحة، وتعزيز الهوية الوطنية الإماراتية الأصيلة. وفي سياق التعاون المستمر مع جهات الابتعاث المختلفة، وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يأتي هذا الجهد تجسيداً للتكامل في منظومة الخدمات الموجهة للطلبة المبتعثين، ودعماً لتجربة الطالب الإماراتي وتمكينه من خوض تجربة أكاديمية متميزة في بيئته الدراسية الدولية.

ويعرض كتاب «الطالب الإماراتي المبتعث أسئلة وأجوبة إفتائية»، المتاح عبر الموقع الرسمي للمجلس، مجموعة منتقاة من الفتاوى والأحكام الشرعية التي تهم الطلبة المبتعثين خلال فترة دراستهم في الخارج، بلغت 54 مسألة، بأسلوب واضح وميسَّر، تشمل بعض أحكام العبادات كالوضوء والصلاة والصوم، والزكاة والصدقة، وفتاوى متعلقة بسلوكيات وعادات يومية كالمسكن والطعام والشراب، وغيرها من المسائل التي تمسّ واقع الطالب المبتعَث، مبنية على منهج المجلس في الإفتاء القائم على رفع الحرج وترسيخ معاني التيسير والاعتدال.

وتوفر خدمة التواصل المباشر، التي أطلقها المجلس عبر منصاته الإلكترونية، قناة فاعلة لطرح الاستفسارات الشرعية والحصول على إجابات موثوقة وفورية من المختصين الشرعيين، بما يعزّز ثقة الطلبة في مرجعيتهم الشرعية، ويدعم ارتباطهم بهويتهم الوطنية.

كما تأتي خدمة الجلسات الإفتائية والمحاضرات المرئية عن بُعد كمنصة آمنة وتفاعلية، تتيح للطلبة التواصل المباشر مع المختصين بالآراء الشرعية.