دليل الريادة في الذكاء الاصطناعي.. تعزيز للتحول الرقمي

دبي (الاتحاد)

أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة «أوبن إيه آي» العالمية «دليل الريادة في الذكاء الاصطناعي»، باللغة العربية في مبادرة استراتيجية بالتزامن مع يوم «الإمارات تبرمج»، وتهدف إلى تزويد القادة بأحدث المعارف والخبرات في مجال قيادة التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة فعالة تسهم بتحقيق نقلة نوعية في عمل القطاعات الحيوية.

وتعكس المبادرة التزام دولة الإمارات بدعم الاستراتيجيات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، عبر توفير أطر عملية لصنّاع السياسات وقادة المؤسسات تساعدهم على صياغة قرارات استراتيجية، وتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع المبادئ الأخلاقية والأولويات المجتمعية.

وأكد صقر بن غالب، المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن تطوير قدرات القيادة في مجال الذكاء الاصطناعي يمثل أولوية استراتيجية في ظل تسارع تبني هذه التكنولوجيا بمعدلات غير مسبوقة تتجاوز ما شهده العالم عند انتشار الإنترنت.

وقال إن قيادة دولة الإمارات تؤمن بأن الذكاء الاصطناعي هو «لغة المستقبل»، وإن الاستثمار المبكر في تبنيه يتيح للحكومات الأكثر استعداداً قيادة المشهد العالمي في العقود المقبلة.

ويوفر «دليل الريادة في الذكاء الاصطناعي» إطاراً عملياً يمكّن القادة من اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة، ويؤكد على تطوير المهارات وبناء القدرات البشرية لضمان أفضل توظيف لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المؤسسات والعمليات، بما يسهم في تعزيز الأداء الحكومي ورفع كفاءته.