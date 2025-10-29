الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حملة موسعة للحد من إهمال المركبات والقوارب والمعدات في الأماكن العامة بأبوظبي

جولات ميدانية للتوعية بمخاطر إهمال المعدات والمركبات (من المصدر)
30 أكتوبر 2025 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة البلديات والنقل، ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي، حملة توعوية موسعة تحت شعار «دارنا مسؤوليتنا- فِرْجانُنا عنواننا»، استهدفت جميع فئات المجتمع، بهدف نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المظهر الحضاري، وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بترك المركبات والقوارب والمعدات في الأماكن العامة.
جاءت الحملة ضمن الجهود المتواصلة لبلدية مدينة أبوظبي، للحفاظ على البيئة الحضرية والارتقاء بجمال المدينة، انسجاماً مع رؤية الإمارة في تحقيق بيئة عيش آمنة ومستدامة، وبما يساهم في رفع جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.
وركزت الحملة على التوعية بسلبيات ترك المركبات الخاصة أو القوارب أو المعدات مهملة لفترات طويلة أو بشكل عشوائي في المناطق السكنية والعامة، لما تسببه هذه الممارسات من تشويه للمشهد الحضاري العام وإضرار بالمظهر الجمالي، إلى جانب ما ينتج عنها من إزعاج للسكان، وتأثيرات سلبية على البيئة الحضرية.
وسعت البلدية من خلال الحملة إلى تعزيز روح المسؤولية المجتمعية لدى الأفراد والمؤسسات، من خلال تشجيعهم على التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن المركبات المهملة، والمشاركة في الجهود الرامية إلى الحد من المشوهات البصرية، والحفاظ على النظام العام، والنظافة في الأحياء السكنية.
وتضمنت الحملة جولات ميدانية توعوية في مختلف المناطق التي شملتها الحملة، حيث تمت توعية السكان بالمخاطر المترتبة على ترك المركبات أو المعدات مهملة في الأماكن العامة، إلى جانب نشر منشورات توعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق «فريجنا»، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة من المجتمع.
وساهمت الحملة في رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية في حماية البيئة الحضرية، كما جسدت رؤية بلدية مدينة أبوظبي في أن جمال المدينة ونظافتها مسؤولية مشتركة، وأن التعاون بين المجتمع والجهات المعنية هو الركيزة الأساسية للحفاظ على مكانة أبوظبي كإحدى أجمل المدن وأكثرها استدامة.

