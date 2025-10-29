الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

انطلاق المسح الميداني للقوى العاملة في الفجيرة

انطلاق المسح الميداني للقوى العاملة في الفجيرة
30 أكتوبر 2025 01:32

الفجيرة (وام)

انطلقت بالفجيرة الأعمال الميدانية لمسح القوى العاملة في الإمارة، الذي يستهدف 986 أسرة إماراتية، ومن مختلف الجنسيات، إضافةً إلى تجمعات عمالية في مختلف مدن ومناطق الفجيرة.
وأوضح الدكتور إبراهيم سعد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، أن المسح يهدف إلى رصد الخصائص الأساسية للقوى العاملة، وتوفير بيانات دقيقة لحساب المؤشرات الإحصائية المرتبطة بالتشغيل والبطالة، بما يدعم التخطيط وصنع القرار في مجالات سوق العمل والتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن المشروع يُعد من أهم المسوح الأسرية التي تنفّذها الجهات الإحصائية، مؤكداً حرص المركز على ضمان سرية البيانات، وتعاون الأُسر مع الباحثين الميدانيين لضمان دقة النتائج وجودتها.

الفجيرة
الإمارات
إبراهيم سعد
مركز الفجيرة للإحصاء
