علوم الدار

منتدى المهنيين الشباب يناقش تمكين القيادات المستقبلية في العمل البلدي

المتحدثون خلال الجلسات الشبابية (وام)
30 أكتوبر 2025 01:33

دبي (وام)

شهدت أعمال قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025، التي تستضيفها مدينة إكسبو دبي، انعقاد جلسات شبابية ومنتدى المهنيين الشباب، الذي يهدف إلى تمكين القيادات الشابة في العمل البلدي، وتعزيز دورهم في تطوير المدن المستدامة والمبتكرة.
وناقش المشاركون عايشة الهاشمي، تنفيذي علاقات دولية غرفة دبي، وشيخة الشيخ، مدير إدارة المباني والمرافق في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وعبدالله الشامسي، محلل علوم البيانات في سلطة دبي الرقمية، وشانون وونغ، محلل أعمال في ويف إنترناشونال، ولينا أنكليس، طالبة ماجستير في جامعة ملبورن، خلال المنتدى عدداً من المحاور الرئيسية، شملت التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والابتكار الحضري، وبناء المدن المرنة والمستدامة، وذلك بجانب نخبة من المهنيين الشباب من مختلف المدن والدول المشاركة في القمة.
ويُعد المنتدى منصة حوارية تفاعلية تربط الجيل الشاب من المختصين برؤساء البلديات وصنّاع القرار، بما يسهم في تبادل الخبرات وصياغة حلول عملية للتحديات الحضرية المستقبلية، إضافة إلى بناء شبكة مهنية عالمية من القادة الشباب في مجال العمل البلدي.

الإمارات
مدينة إكسبو دبي
دبي
العمل البلدي
القيادات الشابة
تمكين القيادات الشابة
