محمد بن راشد يطلق مشروعاً وقفياً بتكلفة تصل إلى 4.7 مليار درهم

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن مبادرات محمد بن راشد الإنسانية العالمية مشروعاً وقفياً بتكلفة تصل إلى 4.7 مليار درهم ،على أن تذهب عوائده لدعم مشاريع الصحة والتعليم حول العالم.



وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس:"أطلقنا بحمدالله ضمن مبادرات محمد بن راشد الإنسانية العالمية مشروعاً وقفياً بتكلفة تصل ل4.7 مليار درهم .. وقفاً خيرياً إنسانياً دائماً بإذن الله تذهب عوائده لدعم مشاريع الصحة والتعليم حول العالم .

وأوضح سموه:"سيضم الحي الوقفي مستشفى يستوعب 90 ألف مراجع سنوياً .. وجامعة طبية ومدارس تضم أكثر من 5000 طالب .. ومباني سكنية تضم 2000 وحدة سكنية .. وبوليفارد ومحال تجارية وقفية وغيرها.

وقال سموه :"شكرنا لجميع الواقفين والداعمين والمساهمين وعلى رأسهم شركة عزيزي للتطوير وغيرهم .. وتقديرنا لجميع من يسعى في الخير .. ويعمل على استدامة الخير .. في دولة الخير والعطاء . نحمد الله على توفيقه .. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال" .