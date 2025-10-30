الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

جامعة أبوظبي تستعرض ابتكارات طلابها في برنامج "شباب أديبك"

جامعة أبوظبي تستعرض ابتكارات طلابها في برنامج "شباب أديبك"
30 أكتوبر 2025 13:43

 تشارك جامعة أبوظبي في برنامج "شباب أديبك"، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2025) الذي يُقام خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، وذلك بصفتها الشريك الأكاديمي للبرنامج.

وتنسجم هذه المشاركة مع التزام الجامعة المستمر بتعزيز دور الشباب، ودعم الاستدامة، وإعداد المبتكرين المستقبليين لقيادة التحول العالمي في قطاع الطاقة وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والاستدامة.

وتحت مظلة "جامعة أبوظبي تبتكر"، تعتزم كلية الهندسة في الجامعة استعراض مجموعة من المشاريع الطلابية الرائدة التي تعكس إبداع وبراعة الطلاب بالإضافة لحرصهم على إيجاد حلول فعالة للتحديات الكبرى في مجالات الاستدامة، وكفاءة الطاقة، والحفاظ على البيئة.

ويشارك أكثر من 30 طالباً من كلية الهندسة في برنامج "شباب أديبك" لهذا العام، حيث يحصلون على خبرات عملية ويدعمون الأنشطة التي تعكس التزام الجامعة بتعزيز دورها في خدمة المجتمع.

وقال الدكتور حمدي شيباني، عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي، إن الجامعة تشارك كشريك أكاديمي لبرنامج ’شباب أديبك‘، المبادرة التي تنسجم مع رسالة الجامعة بتمكين وإلهام الشباب، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى من خلال منصات لربط المجتمع الأكاديمي بالصناعة وتعزيز دور المبتكرين الذين سيساهمون في تحول الإمارات نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

المصدر: وام
جامعة أبوظبي
الإمارات
برنامج شباب أديبك
