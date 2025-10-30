بلدية مدينة العين تطوّر غابة «وادي الصاروج» لتصبح وجهة ترفيهية متكاملة

أعلنت بلدية مدينة العين عن تنفيذ مشروع تطوير غابة «وادي الصاروج» ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز المساحات الطبيعية وتحويلها إلى وجهات ترفيهية متكاملة، تُسهم في تعزيز جودة الحياة وجاذبية منطقة العين كوجهة سياحية بيئية متميزة.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع تجسيداً لرؤية بلدية مدينة العين الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الحضرية والحفاظ على البيئة الطبيعية، وتوفير وجهات ترفيهية وثقافية، تسهم في تعزيز السياحة الداخلية والارتقاء بجودة الحياة في منطقة العين.

وتُعد غابة «وادي الصاروج» من أبرز المواقع الطبيعية في منطقة العين، حيث تمتد على مساحة تقارب 1.8 هكتار بطول 1.6 كم، وتضم نحو 5600 شجرة من الأنواع المحلية مثل السدر، والغاف، والسمر، والدماس، والراك، والنيم، مما يجعلها موقعاً بيئياً متنوعاً، ومتنفساً طبيعياً لسكان المنطقة وزوّارها.

وأكدت المهندسة ميثه البلوشي مديرة المشروع في بلدية العين، أن أعمال التطوير للغابة شملت إنشاء بحيرة اصطناعية تمتد على مساحة تُقارب 7000 متر مربع وتحيط بها 50 مقعداً وممشى مزوداً بإضاءة حديثة، مع المحافظة على أصول النباتات المحلية الموجودة سابقاً داخل نطاق البحيرة، والتي تضم 39 شجرة من أنواع متعددة مثل السدر، والغاف، والسمر، والراك.

وأضافت أن الأعمال تضمّنت تنفيذ شبكة مماشٍ تمتد على مساحة تزيد على 9500 متر مربع، إلى جانب ممشى رملي بطول 900 متر، يمنح الزوّار تجربة مميزة للاستمتاع بالمشي والاسترخاء في أجواء طبيعية هادئة وضمن أعمال التطوير، بالإضافة إلى تزويد غابة «وادي الصاروج» بنظام إنارة متكامل يضم 260 وحدة تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب أنظمة إنارة حديثة تسهم في إضفاء جمالية على الغابة، وتوفير بيئة آمنة وجذابة للزوّار خلال فترات المساء، مع إضافة خدمات تأجير الدراجات وتنفيذ أنشطة بيئية مستدامة تُشجع الزوّار على استكشاف الغابة بطرق صديقة للبيئة.

وتستضيف الغابة للعام الثاني على التوالي فعاليات «سوق سابع»، الذي شهد في موسمه السابق إقبالاً كبيراً، حيث استقطب أكثر من 26 ألف زائر وشارك فيه 1,800 مشروع وأسرة منتجة من خلال 195منصة عرض للمنتجات المحلية، مما يعكس دور الغابة كمركز حيوي للأنشطة المجتمعية والسياحية.