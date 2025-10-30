حاكم الشارقة يترأّس اجتماع مجلس أمناء جامعة خورفكان

ترأّس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة خورفكان، اليوم الخميس، اجتماع مجلس أمناء جامعة خورفكان، وذلك في مقر الجامعة.

وبارك سموه لمدينة خورفكان وجامعتها افتتاح مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار، مشيراً سموه إلى أنه سيكون من بين أفضل المراكز المتخصّصة في المجال البحري في العالم، لما يمتلكه من مقومات وتقنيات حديثة وبرامج متخصّصة وكوادر مدربة ستسهم في الارتقاء به، مؤكداً سموه استمرار دعمه للمركز وطلبته لتحقيق الأهداف المنشودة.

ودعا صاحب السمو حاكم الشارقة إلى تعزيز التعاون بين المركز والجهات العلمية والبحثية المحلية والعالمية واستضافة المؤتمرات التخصصية، وذلك لتبادل الخبرات وتطوير المشاريع المشتركة في مجالات البيئة البحرية وحماية التنوع البيولوجي واستدامة الثروات المائية، وتعريف العالم بما تقدمه إمارة الشارقة من جهود في القطاع البحري، مشدداً سموه على أهمية أن تكون الأبحاث التطبيقية، التي ينفذها المركز ذات أثر مباشر على المجتمع والبيئة، مشيداً بالإنجازات الأكاديمية والبحثية التي حققها أعضاء هيئة التدريس.

وأشار سموه إلى أهمية التوسع في البرامج الأكاديمية التي تطرحها جامعة خورفكان، والتي ستُكمل عامها الرابع في السنة المقبلة، ودراسة الخطط المستقبلية في طرح برامج في درجة الماجستير للتخصصات، التي تخدم احتياجات سوق العمل وتواكب خطط التنمية، لا سيما في المجالات البحرية والبيئية، بما يعزّز من مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية رائدة، ويسهم في تأهيل كوادر علمية قادرة على الابتكار والبحث وتقديم الحلول المستدامة للتحديات المستقبلية.

وتناول الاجتماع عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة أداء اللجان واستعراض أبرز المبادرات والإنجازات والتوصيات التي تسهم في تعزيز مسيرة الجامعة المستقبلية.

واعتمد المجلس تعيين كل من الدكتور سيف خميس النقبي نائباً لمدير جامعة خورفكان لشؤون المجتمع، والدكتور عبدو آدم نائباً لمدير جامعة خورفكان للشؤون الأكاديمية، والدكتور ستيفن كيدمان مديراً لمركز الشارقة لأبحاث علوم البحار، والدكتور كاشف كفايات عميداً لكلية الحوسبة والأنظمة الذكية.

كما اعتمد المجلس بدء تشغيل حضانة جامعة خورفكان المخصصة لأبناء موظفي الجامعة وذلك لتوفير بيئة عمل متكاملة للكوادر الأكاديمية والإدارية، وتمكينهم من أداء مهامهم في أجواء مستقرة ومريحة.

واستعرض الدكتور علي هلال النقبي مدير جامعة خورفكان تقرير الأداء المؤسسي للجامعة، والذي يوثّق الإنجازات والمبادرات خلال العام الأكاديمي الحالي، في إطار سعي الجامعة المتواصل لترسيخ مكانتها الأكاديمية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.

واطلع المجلس على أعداد الطلبة والبالغ عددهم 1724 طالباً وطالبة، الأمر الذي يعكس النمو المستمر في الإقبال على البرامج التي تطرحها الجامعة، كما تعرف المجلس على أعداد الطلبة المتوقع تخرجهم هذا الفصل والبالغ عددهم 147 خريج وخريجة.

واطلع المجلس على تقرير تعيين الكوادر الأكاديمية والإدارية، والذي يأتي في إطار سعي الجامعة إلى تمكين الكفاءات الواعدة التي تسهم في تطوير العمل المؤسسي، إضافة إلى عدد الطلبة في كلية الحوسبة والأنظمة الذكية والبرامج المطروحة في الكلية.

وتناول الاجتماع أبرز الشراكات التي تبرمها الجامعة مع الشركاء الاستراتيجيين، كما اطلع المجلس على التقرير الختامي لميزانية الجامعة، والترتيبات النهائية لزيارة وفد طلبة علوم البحار والأحياء المائية لجامعة اكستر، ومراجعة برامج الجامعة وتطويرها وفقاً لمعايير الاعتماد الأكاديمي الجديدة.

واطلع المجلس على تقارير اللجان الفرعية المنبثقة من مجلس الأمناء وهي اللجان الأكاديمية، والمالية، والالتزام والتدقيق الداخلي، ولجنة تنمية الموارد المالية، وأبرز التوصيات التي تعمل على تسريع عمليات التقدم العلمي والأكاديمي وتفعيل المجالات المتنوعة في الجامعة.

حضر الاجتماع كل من هنا سيف السويدي رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والدكتور هاشم بن سرحان الزعابي مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، والدكتور علي هلال النقبي مدير جامعة خورفكان، والدكتور عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وخلفان صالح الحريثي مدير بلدية خورفكان، والدكتور حميد مجول النعيمي مستشار سمو رئيس جامعة الشارقة، ومحمد أحمد الشحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور ستيوارت بيرهوب رئيس علم البيئة الحيوانية في جامعة إكستر.