علوم الدار

طقس صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غداً

أبوظبي
30 أكتوبر 2025 18:31

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 18:40 والجزر الأول عند 03:01.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة 06:00 والجزر الأول عند الساعة 22:50.
 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة               الحرارة العظمى    الحرارة الصغرى   الرطوبة العظمى    الرطوبة الصغرى
أبوظبي                    33 25 85 35
دبي                         33 25 85 30
الشارقة                     33 22 85 30
عجمان                     35 26 85 45
أم القيوين                   33 22 85 45
رأس الخيمة                35 20 80 35
الفجيرة                      35 27 70 30
العـين                        35 23 75 25
ليوا                           36 22 85 25
الرويس                      32 21 80 25
السلع                         33 21 85 25
دلـمـا                         32 25 75 55
طنب الكبرى/الصغرى    33 27 65 45
أبو موسى                    33 27 65 45.

المصدر: وام
